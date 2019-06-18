سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:45 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

ضبط شخص انتحل صفة شقيقه لصرف شهادات إدخار فى الإسكندرية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:48 م
ضبط شخص انتحل صفة شقيقه لصرف شهادات إدخار فى الإسكندرية المتهم عقب القبض عليه
كتب محمود عبد الراضي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط عامل بالإسكندرية حاول استرداد جزء من قيمة شهادات إدخارية خاصة بشقيقه منتحلًا صفته باستخدام بطاقته الشخصية مستغلًا وجه الشبه بينهما.

 

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغًا بقيام أحد الأشخاص بالتقدم لفرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية منتحلًا صفة شقيقة لاسترداد جزء من قيمة شهادات ادخارية خاصة بشقيقه بمبلغ مائة وخمسة وسبعون ألف جنيه مصرى.

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (عامل بمعرض موبيليات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه بالإسكندرية) وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وقرر بأن شقيقه عميل لدى البنك المشار إليه، وأنه قام بانتحال صفة شقيقه مستغلًا وجه الشبه بينهما مستخدمًا بطاقته الشخصية الأصلية وتزوير توقيعه لصرف جزء من قيمة الشهادات الادخارية من حسابه بالمبلغ.

 

وتوصلت التحريات إلى سابقة ارتكاب المتهم لوقائع مماثلة بذات الأسلوب بفروع أخرى للبنك ولم يتم اكتشافها بمعرفة البنك، فوجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


تزوير

جرائم التزوير

شيكات مزورة

انتحال صفة

ينتحل صفة شقيقه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة