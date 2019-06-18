ضبط شخص انتحل صفة شقيقه لصرف شهادات إدخار فى الإسكندرية

نجحت مباحث الأموال العامة فى ضبط عامل بالإسكندرية حاول استرداد جزء من قيمة شهادات إدخارية خاصة بشقيقه منتحلًا صفته باستخدام بطاقته الشخصية مستغلًا وجه الشبه بينهما.

تلقى فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا بلاغًا بقيام أحد الأشخاص بالتقدم لفرع أحد البنوك بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية منتحلًا صفة شقيقة لاسترداد جزء من قيمة شهادات ادخارية خاصة بشقيقه بمبلغ مائة وخمسة وسبعون ألف جنيه مصرى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (عامل بمعرض موبيليات - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ المنتزه بالإسكندرية) وبمواجهته اعترف بارتكابه للواقعة وقرر بأن شقيقه عميل لدى البنك المشار إليه، وأنه قام بانتحال صفة شقيقه مستغلًا وجه الشبه بينهما مستخدمًا بطاقته الشخصية الأصلية وتزوير توقيعه لصرف جزء من قيمة الشهادات الادخارية من حسابه بالمبلغ.

وتوصلت التحريات إلى سابقة ارتكاب المتهم لوقائع مماثلة بذات الأسلوب بفروع أخرى للبنك ولم يتم اكتشافها بمعرفة البنك، فوجه اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.