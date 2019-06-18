ضبط سيارة محملة بـ6 أطنان لحوم دواجن نافقة بالفيوم

الفيوم - رباب الجالى

ضبطت مباحث التموين بمحافظة الفيوم، سيارة محملة بـ8 أطنان لحوم دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فى حملة أمنية مكبرة بالمحافظة.

كان اللواء خالد شلبى، مدير أمن الفيوم، قد تلقى إخطارا من رئيس مباحث التموين بالمحافظة، بتمكن ضباط القسم من ضبط السيارة رقم 491 ط د ب قيادة "عاطف.أ.ع" (54 سنة - سائق)، ومقيم بحلوان بمحافظة القاهرة، و"طاهر.ت.م" (33 سنة - عامل)، ومقيم بالشرقية، و"محمد.ر.م" (34 سنة - عامل)، ومقيم بالجيزة، محملة بـ8 أطنان لحوم دواجن نافقة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.