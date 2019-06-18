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ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بسوهاج

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:09 م
ضبط تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المساكن بسوهاج واقعة سرقة - ارشيفية
سوهاج محمود مقبول

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تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة حى الكوثر شرقى محافظة سوهاج بإشراف العقيد أحمد شوقى زيدان ، من القاء القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الشقق السكنية بدائرة القسم.

تلقى  مدير أمن سوهاج ، اخطار من قسم شرطة حى الكوثر بتعدد البلاغات حول وقائع سرقة الشقق السكنية بالحى دون التوصل لمرتكبى الواقعة  أو قيام المبلغين بإتهام أحد، ونظرا لما يشكله الحادث من خطر على الأمن العام ، وفى إطار توجيهات اللواء محمود توفيق  وزير الداخلية بالرقي بمستوي المنظومة الأمنية وتكثيف التواجد الأمني والمتضمنة في أحد عناصرها القضاء علي البؤر الإجرامية واستهداف العناصر الإجرامية  الخطرة والتشكيلات العصابية والمخلين بقواعد الأمن العام للارتقاء بمعدل الأداء الأمني والذي يعد ثمرة الجهود المبذولة في شتى مجالات الأمن العام.

تم التوصل إلى أن وراء وقائع السرقات "  عبد المجيد م ع ر 27 سنة عامل ويقيم دائرة القسم والسابق اتهامه في " 6 " قضايا ما بين " سلاح و سرقة متنوعة و مخدرات " و "عمر. م ع .  32 سنة عامل ويقيم دائرة قسم أول سوهاج والسابق اتهامه في القضية سرقة  وأحمد ب ح ى   28 سنة عامل ويقيم دائرة مركز أخميم ،  حيث قاموا بتكوين تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة الشقق السكنية متخذين من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى ، وعثر بحوزة المتهمين على بعض المسروقات وبعرض المضبوطات على أصحابها تعرفوا عليها وتم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.

 


سوهاج

مديرية امن سوهاج

حى الكوثر سوهاج

تشكيلا عصابي

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