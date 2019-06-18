ضبط آدوية مهربة وآخرى منتهية الصلاحية فى حملة تفتيش بالدقهلية

الدقهلية: شريف الديب - سارة الباز

كشفت حملة شنتها الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بمديرية الصحة بالدقهلية، بالتعاون مع إدارة الرقابة التجارية بالدقهلية بمديرية التموين على الصيدليات بمركز ومدينة طلخا، عن وجود مخالفات جسيمة بداخل مؤسسة صيدلية كائنة بمدينة طلخا طريق بلقاس، وتم ضبط كمية من الأدوية المهربة والغير مسجلة بوزارة الصحة وأدوية جدول ثانى مجهولة والمصدر بدون فواتير وأدوية منتهية الصلاحية ومعدة للبيع للجمهور.

ووجه وكيل الوزارة إلى التفتيش الصيدلى بجميع الإدارات، وتكثيف الحملات الرقابية على منافذ تداول الأدوية، ومتابعة الإشتراطات والضوابط والتصدى لكافة أنواع الغش والتهرب والاتجار الغير مشروع.

وبيانات تلك الأدوية تفصيلا كالتالى:

- ضبط 42 صنفا أدوية مهربة وغير مسجلة بوزارة الصحة باجمالى 1044 قرص وفيال .

- ضبط 4 أصناف أدوية جدول ثان مؤثرة على الحالة النفسية مجهولة المصدر بدون فواتير باجمالى 157 قرص.

- ضبط صنف منتهى الصلاحية معد للبيع للجمهور بإجمالى 140 أمبول .

وتم التحفظ على جميع المضبوطات بمعرفة فريق الرقابة التجارية، وتحرير محضر برقم 8830 لسنه 2019 جنح طلخا بجميع المخالفات السابقة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات.