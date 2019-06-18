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صور..وفد مستثمرين سعوديين يزور العلمين الجديدة ويشيدون بفرص الاستثمار بالمدينة

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:18 م
صور..وفد مستثمرين سعوديين يزور العلمين الجديدة ويشيدون بفرص الاستثمار بالمدينة وفد من رجال الأعمال السعوديين يزور مدينة العلمين الجديدة
كتب أحمد حسن

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استقبل المهندس أسامة عبد الغني، رئيس جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، وفد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين، بمقر جهاز المدينة ، وتم  تقديم عرض كامل عن الإنجازات بالمدينة، والتي تم تنفيذها في الفترات السابقة، وكذا تم مناقشة الفرص والمجالات المتاحة للاستثمار بالمدينة، وعرض الخرائط الموضحة للاستثمار العقاري، والمساحات الاستثمارية، وخطه المدينة الاستثمارية، وذلك لفتح مجالات مختلفة لضخ الاستثمارات العقارية السعودية والمصرية في المدينة .

 

وأضاف رئيس جهاز المدينة،  أن الهدف من الزيارة هو عرض الفرص الاستثمارية علي الوفد السعودي من المستثمرين العقاريين، حيث قام الوفد بجولة تفقدية علي الطبيعة بالمدينة،  وأعرب جميع الحاضرين عن انبهارهم لما شاهدوه من انجازات علي الواقع في وقت قياسي، ووفرة الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة، مشيراً إلى أن الوفد قام بالمرور علي الممشى الشاطئي، وكذا تفقد الأبراج والكباري والبواغيز بالمدينة، والمرور بمنطقة  "الداون تاون" و المنطقة الترفيهية.

 

..وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة (1)
 وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة  
 
 
..وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة (2)
 وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة  
 
 
 
..وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة (3)
 وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة  
 
 
 
..وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة (4)
 وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة  
 
 
 
..وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة (5)
 وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة  
 
 
 
..وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة (6)
 وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة  
 
 
..وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة (7)
 وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة  
 
 
..وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة (8)
 وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة  
 
 
 
 
..وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة (9)
 وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة  
 
 
 
..وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة (10)
 
 وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة  
 
 
..وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة (11)
 وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة  
 
 
..وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة (12)
 وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة  
 
 
..وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة (13)  وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة  
 
 
 
 
..وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة (15)
 وفد مستثمرين سعودي يزور العلمين الجديدة  
 

 


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