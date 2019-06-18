صور.. مظاهرة فى غزة احتجاجا على مؤتمر المنامة

وكالات

شهد قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، مظاهرات احتجاجا على انعقاد مؤتمر المنامة، والذى وصفته الولايات المتحدة بأنه ورشة عمل لدعم الاقتصاد الفلسطينى، وإيجاد مخرج للصراع العربى الإسرائيلى.

وقد قام المتظاهرون بحرق صور الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، ورئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو بالإضافة إلى الأعلام الأمريكية والإسرائيلية.



أعلام أمريكا وإسرائيل تحت أقدم المتظاهرات



جانب من المظاهرة



دعوات مناهضة لمؤتمر البحرين



سيدات يحرقن صور ترامب ونتنياهو