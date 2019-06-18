صور.. مطار القاهرة يستقبل منتخبي بوروندى وناميبيا للمشاركة فى أمم أفريقيا

كتب هانى عثمان

وصل مطار القاهرة الدولى، منذ قليل، منتخبى بوروندى و ناميبيا استعدادا للمشاركة فى كأس الأمم الأفريقية 2019، والمقرر إقامتها فى مصر فى الفترة من 21 يونيو الجارى إلى 19 يوليو القادم.

وكان فى استقبال منتخى بوروندى و ناميبيا، اللواء أحمد جنينة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، والمهندس أحمد فوزى رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، وفريق من العلاقات العامة بشركة الميناء لتسهيل إجراءات وصولهم.

وسلم اللواء أحمد جنينة، المنتخبين درع تكريم باسم وزارة الطيران المدنى، ومن المنتظر فى الساعات القليلة القادمة، وصول منتخبات كلا من مدغشقر وكينيا والجزائر وتونس .