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صور.. مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات "أمم أفريقيا"

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:58 م
صور.. مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات "أمم أفريقيا" مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا
كفر الشيخ – محمد سليمان

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قال الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، إن المحافظة استعدت للعرس المصرى لإقامة بطولة الأمم الأفريقية فى مصر، بتخصيص أماكن لوضع شاشات كبرى لمتابعة الجماهير للمباريات منها 4 أندية، و52 مركز شباب، كما تم تجهيز شاشة كبرى بمعسكر الشباب والرياضة بمصيف بلطيم الذى يتسع للآلاف .

 

وأضاف محافظ كفر الشيخ لـ "اليوم السابع"، أنه شدد على حسن استقبال المصطافين بمصيف بلطيم، وتوفير كافة لخدمات لهم من سلع غذائية متعددة، وإقامة عدد من الفعاليات الثقافية، وجذب المصطافين لمتابعة المباريات .

 

وأكد الدكتور عزت محروس مدير عام الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنه تم تجهيز معسكر الشباب بمصيف بلطيم لاستقبال الشباب والفتيات والمصطافين لمتابعة مباريات بطولة الأمم الأفريقية مجاناً، بشاشة كبرى وتم توفير عدد كبير من الكراسى، ووجود كافتريا وكافة الخدمات التى يرغبها المصطافون.

 

وقال المحاسب فادى شميس، رئيس مصيف بلطيم، إن المصيف يشهد إقبالاً كبيرا من المصطافين، وتم تقديم كافة الخدمات لهم، وهناك 100 من رجال الإنقاذ متواجدون بالمصيف، لمراقبة الشواطئ الستة، وأنه يتابع بنفسه الشوطئ، وهناك 10 كافتريات مطلة على البحر ستعرض المباريات من خلال شاشات كبرى، سيتابع من خلالها المصطافون المباريات .

 

وأكد شميس، أنه تم شن حملات نظافة بكل شواطئ المصيف وحملات  للقضاء على البعوض، مشيراً إلى أن المصيف سيشهد إقبالا كبيرا خلال الأسبوع المقبل، بالإضافة للآلاف المتواجدة به، وأن زيادة الإقبال سببه الهدوء والنظافة ورخص ثمن الشقق والشاليهات، التى تتراوح ما بين 150 لـ400 جنيه، وإيجار الكراسى على الشواطئ بـ3 جنيهات والشمسية بـ 10 جنيهات.

 

مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا (1)
مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا

 

مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا (2)
مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا 

 

مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا (3)
مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا 

 

مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا (4)
مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا 

 

مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا (5)
مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا

 

مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا (6)
مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا 

 

مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا (7)
مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا

 

مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا (8)
مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا 

 

مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا (9)
مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا 

 

مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا (10)
مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا 

 

مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا (11)
مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا 

 

مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا (12)
مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا 

 

مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا (13)
مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا 

 

مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا (14)
مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا 

 

مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا (15)
مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا 

 

مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا (16)
مصيف بلطيم كامل الخدمات لاستقبال المصطافين لمتابعة مباريات أمم أفريقيا 

كفر الشيخ

شواطئ بلطيم

الامم الافريقية

مباريات الامم الافريقيه

شاشات عرض

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