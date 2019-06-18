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صور.. مصرع 6 أشخاص وإصابة 75 آخرين فى زلزال بقوة 6 درجات بالصين

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:02 ص
صور.. مصرع 6 أشخاص وإصابة 75 آخرين فى زلزال بقوة 6 درجات بالصين جانب من الزلزال فى الصين
كتب وكالات

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ضرب زلزال بقوة 6 درجات إقليم سيتشوان فى جنوب غرب الصين، الإثنين ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وجرح 75 آخرين، بحسب ما أفادت وكالة "واس".

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا"، أنّ رجال الإنقاذ هرعوا إلى المناطق المتضرّرة القريبة من مركز الزلزال الذى حُدّد خارج مدينة يبين، وتبعت الزلزال أربع هزّات ارتدادية على الأقلّ، كان أشدّها بعد 40 دقيقة وبلغت قوّتها 5,1 درجات.

وقدّرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكى قوة الزلزال الرئيسى ب5,8 درجات، مشيرة إلى "احتمال أن يكون قد تسبّب بأضرار كبيرة".

البحث عن مفقودين تحت الانقاض
البحث عن مفقودين تحت الانقاض

 

آماكن لايواء المتضررين
آماكن لايواء المتضررين

 

حمل أحد المصابين
حمل أحد المصابين

 

رجال الانقاذ
رجال الانقاذ

 


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أخبار الصين

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