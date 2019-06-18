صور .. محمد حقانى يرفض العمل فى مجال الإلكترونات من أجل عيون الرسم

المنوفية _محمد فتحى

الرسم فن يخرجه الفنان على لوحته، محنة شاقة ولكنها روح تأبى الاستسلام هذه العبارة تلخص الكلماتحيث. نتجه قليلا للفنون وموهوبيها حتى تنتعش الروح بهذه الصور المبهجة.

محمد حقانى عبد الغنى شاب عاشق للرسم والمقيم بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، والذى بدأ حديثه" لليوم السابع " قائلا قصتي بدأت مع الرسم من فترة كبيره وبالتحديد وأنا فى عمر ثمانية سنوات حيث كانت البداية فى حصة الرسم بالمدرسة وعشقي الكبير لها لكى أتعلم الرسم وقتها وعلى الرغم من أننى كان رسمى بسيط جدا إلا أننى كنت أحصل على جميع الجوائز فى مسابقة الرسم بالمدرسة،وعند مشاهدة أحد أساتذتى رسمى طلب منى الحرص على أخذ كورسات رسم لكى أطور نفسى فى تلك المجال.

وقال أن الأهل والأصدقاء كان رأيهم أن الرسم عديم الفائدة ، فتركت الرسم بسبب تعجيزهم لى ، ولكننى كنت أرسم على الإسكتشات البسيطة وعندما تقدمت فى العمر وبالتحديد عند دخولى المرحلة الإعدادية عودة للرسم مره أخرى ، وذلك بسبب مدرس الرسم الذي إكتشف موهبتي ،مره أخرى وبسبب عشقى للرسم لأنه كان يشجعنى دائما .

ويقول حقانى عندما أنتهيت من الدراسة بالشهادة الاعدادية والتحقت بالمدرسة الثانوية الفنية الصناعية قسم إلكترونيات تركت الرسم مره أخرى وسيطرت عليا فكرة التعمق في الكهرباء والإلكترونيات لكى أنجح فى دراستى والتحق بكلية الهندسة لتحقيق رغبة والدى ، كافحت كثير من أجل الحصول على مجموع كبير لدخول كلية الهندسة ،ولكن بعد إنتهاء الثانويه الفنية ،حصلت على مجموع 88 % ولكنى ﻻن أستطيع الالتحاق بكلية الهندسة بسبب المجموع ،وإلتحقت بمعهد نظم ومعلومات خاص وكان هناك وقت فراغ كثير فقررت مره أخرى العودة إلى الرسم مره أخرى لملى وقت الفراغ ، فعودة إلى الرسم ولكن هذه المرة بقوة شديدة .

ويضيف محمد بدأت فى تعلم الرسم عن طريق الانترنت ومشاهدة الرسامين المشهورين والتعلم منهم خاصة وأن لدى رغبة كبيرة فى التعلم ومن وقتها،تعلمت الرسم اليدوي ،ثم تعلمت في الرسم الجرافتي وأنا ملئ بطاقة رهيبة، لكى أحقق حلمى فى المجال الذى أعشقه منذ الطفولة وسرعان ما تطور الأمر بسرعه كبيرة في الرسم في الرسم اليدوي والرسم الجرافتي حتى تعلمت الجيرافيك والفوتوشوب ولكن الأدوات لم تساعدني فبدأت إختراع أساليب أخرى لرسم واستخدمت الفون كبداية لفترة طويل وبعدها استطعت من إمكانيات محدودة تعلمت الرسم الديجيتال خاصة وأنا من صغرى وأنا أعشق الرسوم المتحركة فتعلمت أسلوب الحركة وديناميكا الجسم ففتحت قناة علي اليوتيوب إسمها حقاني إنيميشن لكى أعرض فيها الرسوم المتحركة خصتي ولكن بشكل بسيط فى ظل ضعف الإمكانيات ،ويؤكد الحمد لله أصبحت أقوم بيع اللوحات والرسومات بمبالغ كبيرة .

ويوضح حقانى بدايتى الحقيقة كانت منذ 7 شهور فقط حيث عملت فى البداية رسام قصص هزلية وقصص وحققت شوط كبير ورسمت بعض الشخصيات وأصدقائي وذلك لكى أستطيع بيع تلك الصور لكى أقوم بالاعتماد على نفسى ،لكننى أرى أننا قدمت شوط طويل و في داخلي طاقه كبيرة،لأن هدفي أنى أعمل بأكبر الشركات لإنتاج الرسوم المتحركة وعمل معرض كبيره بيتهم بالرسامين والموهبين .

ويشير حقانى مثلي الأعلي بابلو بيكاسو رسام تشكيلي لانه كافح حتى يصل لمكانته وقصة حياة بابلو تشبه قصتى على الرغم من بعد الحدود ،وحبى الشديد له لأنه أستطاع في وقت بسبط أنه يصنع نجاحه في وقت ما كان الرسامين ملهمش مكان.