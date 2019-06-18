صور.. محافظ البحيرة يوجه بسرعة الإنتهاء من أعمال رصف الطرق بالمراكز والمدن

فريق المحافظات

وجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بسرعة الإنتهاء من أعمال رصف الطرق بالمراكز والمدن، طبقاً للبرامج الزمنية المحددة وعمل صيانة دورية لها حفاظاً على سلامة وأمن المواطنين وتيسير الحركة المرورية .

كما شدد محافظ البحيرة على ضرورة التنسيق بين جميع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية بمتابعة سير العمل بمشروعات رصف الطرق بنطاق مدن ومراكز المحافظة.

وفى هذا السياق، قام مدير مديرية الطرق والنقل بمتابعة أعمال تمهيد شبكة الطرق الداخلية بالمنطقة الصناعية بالطرانة بمركز حوش عيسى، وضبط مناسيبها لتوصيل المرافق إليها وذلك لتشجيع الاستثمار القومى .

كما تم متابعة الإنتهاء من أعمال رصف الطبقة السطحية بطريق زاوية صقر مركز أبو المطامير بطول 2 كيلو متر ضمن أعمال رد الشىء لأصله تحت إشراف إدارة الصيانة بالمديرية وهندسة طرق المركز، على أن يستكمل باقى الطريق حتى القرية بالخطة القادمة.



وواصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الدوار أعمال التجهيز لإصلاح طريق رافد الطريق الدولى "طريق الكراكول" بنطاق قرية دفشو، حيث قامت وحدة الرصف بالوحدة بأعمال تكسير طبقة الأسفلت لجميع القطاعات المتهالكة بالطريق .



وكذلك قام رئيس مركز ومدينة أبو المطامير بمتابعة أعمال إستكمال رصف طريق المستشفى العام .



رصف الطرق بالبحيرة



رصف الطرق بالبحيرة



رصف الطرق بالبحيرة