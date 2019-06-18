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الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:00 ص
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صور.. مأساة شاب مريض بـ " السرطان " يرعى والدته وزوجته يطالب بمعاش

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 06:00 ص
صور.. مأساة شاب مريض بـ " السرطان " يرعى والدته وزوجته يطالب بمعاش مأساة شاب مريض بـالغربية
الغربية محمد طارق

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مأساة ومعاناة حقيقة تعيشها أسرة شاب من قرية حانون التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية ، أسرة مكونة من ثلاث أشخاص شاب وزوجته ووالدته ، الشاب لا يقدر على العمل نظرا لإصابته بورم على القولون والذى قام باستئصاله منذ عدة أشهر ويعيش على جرعات الكيماوى ، وبالرغم من كل هذا ترى الأسرة مبتسمة راضية بقضاء الله وقدرة لا يملكون من هذه الدنيا سوى السجود والدعاء لله للوقوف بجانبهم ومساعدتهم على تحمل متاعب الحياة

التقى " اليوم السابع " خلال جولته داخل القرية بالشاب مصطفى عبد الحمد والبالغ من العمر 34 عام ، يعيش هو وزوجته ووالدته فى منزل قديم مبنى من " الطين " يكاد أن يسقط عليهم فى أى وقت من الأوقات ، بالإضافة إلى مرضه الذى لا يجعله يقدر على العمل ، ومرض والدته وكبر عمرها .

 

وقال مصطفى : قضيت حياتى بجوار والدتى نعيش فى هذا المنزل المعرض للسقوط دون الشكوى لأحد فى أى يوم من الأيام ، راضيين بقضاء الله وقدره ، تهاجمنا الحشرات والعقارب طوال فترة الصيف ، وتغرقنا مياه الأمطار طوال فترات الشتاء ، لأن المنزل قريب من الأراضى الزراعية وهذا ما يعرضنا للخطر .

وأضاف : أصيبت بمرض خطير منذ سنوات ، فقمت بالتوجه إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية ، وبعد إجراء بعض الفحوصات ، أبلغنى الأطباء أننى مصاب بورم خبيث على القولون ولابد من استئصاله ، وبالفعل توجهت إلى المستشفى بالقاهرة وقمت بإجراء الفحوصات ، وتبين صحة المرض ، وعلى الفور قاموا بإجراء الجراحة ، وأعيش الآن على جرعات الكيماوى ، والتى بسببها لا أقدر على العمل .

 

وأوضح : أن بالإضافة الى تكاليف العلاج الكبيرة إلا أنهم يتحملون نفقة علاج والدته والتى تعانى من أمراض خطيرة  ، كل هذا وليس لديه القدرة  على العمل ، الأمر الذى جعل الكثير من أهالى القرية يقدمون المساعدات لهم ، لكنهم يرفضون كل هذه المساعدات .

 

وطالب مصطفى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ، بضرورة الوقوف بجانبهم وتوفير معاش اجتماعى لهم يساعدهم على تحمل تكاليف المعيشة ، وتوفير فرصة عمل له فى إحدى مراكز الشباب يستطيع منها الإنفاق على والدته وزوجته بحيث انه لا يقدر على العمل .

 

للتواصل مع الحالة : 01018765151

مأساة شاب مريض بـالغربية (1)
 
مأساة شاب مريض بـالغربية (2)
 
مأساة شاب مريض بـالغربية (3)
 
مأساة شاب مريض بـالغربية (4)
 
مأساة شاب مريض بـالغربية (5)
 
مأساة شاب مريض بـالغربية (6)
 

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