صور.. مأساة شاب مريض بـ " السرطان " يرعى والدته وزوجته يطالب بمعاش

الغربية محمد طارق

مأساة ومعاناة حقيقة تعيشها أسرة شاب من قرية حانون التابعة لمركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية ، أسرة مكونة من ثلاث أشخاص شاب وزوجته ووالدته ، الشاب لا يقدر على العمل نظرا لإصابته بورم على القولون والذى قام باستئصاله منذ عدة أشهر ويعيش على جرعات الكيماوى ، وبالرغم من كل هذا ترى الأسرة مبتسمة راضية بقضاء الله وقدرة لا يملكون من هذه الدنيا سوى السجود والدعاء لله للوقوف بجانبهم ومساعدتهم على تحمل متاعب الحياة

التقى " اليوم السابع " خلال جولته داخل القرية بالشاب مصطفى عبد الحمد والبالغ من العمر 34 عام ، يعيش هو وزوجته ووالدته فى منزل قديم مبنى من " الطين " يكاد أن يسقط عليهم فى أى وقت من الأوقات ، بالإضافة إلى مرضه الذى لا يجعله يقدر على العمل ، ومرض والدته وكبر عمرها .

وقال مصطفى : قضيت حياتى بجوار والدتى نعيش فى هذا المنزل المعرض للسقوط دون الشكوى لأحد فى أى يوم من الأيام ، راضيين بقضاء الله وقدره ، تهاجمنا الحشرات والعقارب طوال فترة الصيف ، وتغرقنا مياه الأمطار طوال فترات الشتاء ، لأن المنزل قريب من الأراضى الزراعية وهذا ما يعرضنا للخطر .

وأضاف : أصيبت بمرض خطير منذ سنوات ، فقمت بالتوجه إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية ، وبعد إجراء بعض الفحوصات ، أبلغنى الأطباء أننى مصاب بورم خبيث على القولون ولابد من استئصاله ، وبالفعل توجهت إلى المستشفى بالقاهرة وقمت بإجراء الفحوصات ، وتبين صحة المرض ، وعلى الفور قاموا بإجراء الجراحة ، وأعيش الآن على جرعات الكيماوى ، والتى بسببها لا أقدر على العمل .

وأوضح : أن بالإضافة الى تكاليف العلاج الكبيرة إلا أنهم يتحملون نفقة علاج والدته والتى تعانى من أمراض خطيرة ، كل هذا وليس لديه القدرة على العمل ، الأمر الذى جعل الكثير من أهالى القرية يقدمون المساعدات لهم ، لكنهم يرفضون كل هذه المساعدات .

وطالب مصطفى اللواء هشام السعيد محافظ الغربية ، بضرورة الوقوف بجانبهم وتوفير معاش اجتماعى لهم يساعدهم على تحمل تكاليف المعيشة ، وتوفير فرصة عمل له فى إحدى مراكز الشباب يستطيع منها الإنفاق على والدته وزوجته بحيث انه لا يقدر على العمل .

للتواصل مع الحالة : 01018765151