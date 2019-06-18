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صور.. ضبط 83 محضر صحة وتموين بمركز الغنايم فى أسيوط

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:44 ص
صور.. ضبط 83 محضر صحة وتموين بمركز الغنايم فى أسيوط جانب من الحملات التموينية
أسيوط – هيثم البدرى

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شنت رئاسة مركز ومدينة الغنايم حملات مفاجئة على الأسواق ومحلات بيع اللحوم ومحلات السوبر ماركت، وذلك تحت إشراف جاد الله مشرف جادالله، رئيس مركز ومدينة الغنايم، ومصطفى على محمد، نائب رئيس المركز  المساعدين، بالاشتراك مع إدارة تموين الغنايم والإدارة الصحية.

وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 83 مخالفة منها 53 محضر مخالفة تموينية للمخابز ومحطات البنزين، حيث تحررت محاضر لتجار السوق السوداء، والذين يبيعون بأسعار أعلي من المقررة رسميا وبالنسبة للمخابز تنوعت المحاضر ما بين نقص وزن، وعدم وجود سجلات ونظافة. 

كما حررت الحملة 30 محضر مخالفة صحة وتنوعت المخالفات ما بين عدم نظافة وعدم وجود شهادات صحية وتحررت المحاضر اللازمة وجار العرض علي النيابة العامة.

 

حملات تموينية (1)
حملات تموينية 

 

حملات تموينية (2)
حملات تموينية 

 

حملات تموينية (3)
حملات تموينية 

 

حملات تموينية (4)
حملات تموينية 

اسيوط

حملات باسيوط

حملات تموينية

التموين

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