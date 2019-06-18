صور.. شواطئ شمال سيناء تتهيأ لاستقبال متابعى بطولة الأمم الأفريقية

شمال سيناء - محمد حسين

استعدت المواقع الخدمية الحكومية والخاصة، على شواطئ شمال سيناء، لاستقبال متابعى مباريات بطولة الأمم الأفريقية .

وعلى شاطئ العريش، بدأت الاستعدادت مبكرا من أصحاب الكافيهات، بتجهيز مساحات تتقدمها شاشات عرض مجهزة بمقاعد عادية واُخرى على الأرض لمتابعة الأهالى للمباريات على الرمال قبالة الشاطئ، وهم يقضون موسم الصيف وخلال سهراتهم .

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة، كامل جاهزيتها بشاشات العرض فى الأندية ومراكز الشباب، فيما عقد مسئولو مجالس المدن اجتماعات عاجلة لوضع اللمسات الاخيرة على ما تم من تجهيزات .

وقال اللواء وليد المعداوى، إن شاطئ العريش يتم متابعة كل احتياجاته من خلال غرفة عمليات مخصصة لذلك والنزول فورا لموقع كل شكوى بعد أن سبق وتمت اعمال الإضاءة والخدمات العاجلة .

وأضاف العميد إيهاب فرغلى رئيس مركز ومدينة بئر العبد، أنه تمت جاهزية شاطئ الرواق متنفس الأهالى، وهناك متابعة يومية لكافة احتياجاته .