سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية.. يؤكد: جاهزون لأمم أفريقيا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:52 م
صور.. شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية.. يؤكد: جاهزون لأمم أفريقيا شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية استعدادًا لأمم أفريقيا
الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية، يرافقه اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية واللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، واللواء محمد على حسين، واللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، ومحمد شيحة المنسق العام لمجموعة الإسماعيلية بجولة ميدانية باستاد النادى الإسماعيلى، لتفقد ومتابعة اللمسات الأخيرة والاستعدادات لاستضافة البطولة الأفريقية المرتقبة لكرة القدم 2019، ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال التطوير ورفع الكفاءة لاستاد النادى الإسماعيلى، وما يضمه من منشآت رياضية وملاعب.
 
رافق رئيس الوزراء السابق، ومرافقيه من القيادات خلال الجولة، كل من المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندسة دعاء محمد عبد المنعم وكيل وزارة الإسكان، والمهندس أحمد الشيمى مدير عام الطرق وجمع كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.
 
وخلال الجولة، تم استعراض وتفقد آخر استعدادات التجهيزات الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ومتابعة تجهيزات الملاعب وغرف خلع الملابس، وكل ما يتعلق بشؤن كرة القدم، والاطمئنان على توافر كل ما يلزم من تجهيزات.
 
وأشاد المهندس شريف إسماعيل ومرافقوه من القيادات، بما شهدوه خلال الجولة من أعمال التجميل والتطوير بالاستاد، وأكد أن الاستاد أصبح جاهز تمامًا لانطلاق البطولة. 
 
وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.
 
وتستضيف محافظة الإسماعيلية، المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.
 
ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.
 
 
شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية استعدادًا لأمم أفريقيا (1)
 

 

شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية استعدادًا لأمم أفريقيا (2)
 

 

شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية استعدادًا لأمم أفريقيا (3)
 

 

شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية استعدادًا لأمم أفريقيا (4)
 

 

شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية استعدادًا لأمم أفريقيا (5)
 

 

شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية استعدادًا لأمم أفريقيا (6)
 

 

شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية استعدادًا لأمم أفريقيا (7)
 

 

شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية استعدادًا لأمم أفريقيا (8)
 

 

شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية استعدادًا لأمم أفريقيا (9)
 

 

شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية استعدادًا لأمم أفريقيا (10)
 

 

شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية استعدادًا لأمم أفريقيا (11)
 

 

شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية استعدادًا لأمم أفريقيا (12)
 

الاسماعيليه

استاد الاسماعيليه

بطوله امم افريقيا

افريقيا 2019

كاس امم افريقيا

مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تجهيز 50 مركز شباب ونادي رياضي لعرض مباريات كأس أمم افريقيا 2019 بأسيوط

الأحد، 16 يونيو 2019 12:13 م

مدير الطرق بالإسماعيلية: الانتهاء من تأهيل المحاور قبل بطولة أمم أفريقيا

الأحد، 16 يونيو 2019 06:00 ص

صور.. تعرف على استعدادات وأماكن بث مباريات أمم أفريقيا بمراكز شباب الغربية

الجمعة، 14 يونيو 2019 08:00 ص

مدير شباب ورياضة الأقصر يعلن تجهيز 46 مركز شباب و17 ناديا لعرض أمم أفريقيا

الجمعة، 14 يونيو 2019 05:00 ص

صور.. 55 نادى ومركز شباب بكفر الشيخ لإذاعة أمم أفريقيا عبر شاشات كبرى مجانا

الخميس، 13 يونيو 2019 12:59 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة