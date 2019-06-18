صور.. شريف إسماعيل يتفقد استاد الإسماعيلية.. يؤكد: جاهزون لأمم أفريقيا

الإسماعيلية - السيد فلاح - جمال حراجى

قام المهندس شريف إسماعيل مساعد رئيس الجمهورية، يرافقه اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية واللواء أمجد عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية لمنطقة القناة، واللواء محمد على حسين، واللواء عاطف مهران مدير أمن الإسماعيلية، ومحمد شيحة المنسق العام لمجموعة الإسماعيلية بجولة ميدانية باستاد النادى الإسماعيلى، لتفقد ومتابعة اللمسات الأخيرة والاستعدادات لاستضافة البطولة الأفريقية المرتقبة لكرة القدم 2019، ومتابعة ما تم تنفيذه من أعمال التطوير ورفع الكفاءة لاستاد النادى الإسماعيلى، وما يضمه من منشآت رياضية وملاعب.

رافق رئيس الوزراء السابق، ومرافقيه من القيادات خلال الجولة، كل من المهندس أحمد عصام نائب محافظ الإسماعيلية، واللواء سامى علام السكرتير العام المساعد للمحافظة، وسامى عبد الحليم وكيل وزارة الشباب والرياضة، والمهندسة دعاء محمد عبد المنعم وكيل وزارة الإسكان، والمهندس أحمد الشيمى مدير عام الطرق وجمع كبير من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة.

وخلال الجولة، تم استعراض وتفقد آخر استعدادات التجهيزات الخاصة ببطولة كأس الأمم الإفريقية، ومتابعة تجهيزات الملاعب وغرف خلع الملابس، وكل ما يتعلق بشؤن كرة القدم، والاطمئنان على توافر كل ما يلزم من تجهيزات.

وأشاد المهندس شريف إسماعيل ومرافقوه من القيادات، بما شهدوه خلال الجولة من أعمال التجميل والتطوير بالاستاد، وأكد أن الاستاد أصبح جاهز تمامًا لانطلاق البطولة.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة في التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وتستضيف محافظة الإسماعيلية، المجموعة السادسة التي تضم منتخبات "الكاميرون وغانا وبنين وغينيا بيساو"، على ملعب استاد الإسماعيلية الرياضى.

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب في ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.