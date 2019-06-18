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صور.. شريف إسماعيل و"صقر" فى جولة داخل استاد السويس استعدادًا لأمم أفريقيا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 04:00 م
صور.. شريف إسماعيل و"صقر" فى جولة داخل استاد السويس استعدادًا لأمم أفريقيا مساعد رئيس الجمهورية ومحافظ السويس يتفقدون استاد المحافظة من الداخل
السويس - السيد فلاح

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تفقد المهندس شريف إسماعيل، مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والإستراتيجية واللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس إستاد السويس الرياضى والذى يستقبل المجموعة الخامسة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية التى تستضيفها مصر.

وتابع مساعد الرئيس ومحافظ السويس، آخر أعمال التطوير التى تجرى بالاستاد، والقيام بجولة داخل الاستاد للاطمئنان على انتهاء أعمال التطوير استعدادا لإنطلاق مباريات المجموعة الخامسة يوم 24 يونيو، والتى تضم منتخبات تونس ومالى وموريتانيا وأنجولا. 

وتابع شريف إسماعيل ومحافظ السويس، أعمال التطوير النهائية التى تمت داخل الاستاد، متفقدًا غرف تغيير الملابس وغرف الحكام وأرضية الملعب والمقصورة الرئيسية وقاعات استقبال الزوار وقاعة المؤتمر الصحفى وغرفة الإعلاميين والعيادة الطبية للاعبين وعيادة تحليل المنشطات وغرفة المراقبة والتحكم.

رافق المهندس شريف إسماعيل فى زيارته للاستاد كلا من اللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام لمحافظة السويس واللواء محمد جاد، مدير أمن السويس وعزالدين أحمد، رئيس مجموعة السويس وسعيد محمد السيد، مدير مديرية الشباب والرياضة وعدد من أعضاء اتحاد الكرة والرقابة الإدارية والقيادات الأمنية والتنفيذية وقيادات الشباب والرياضة.

وتستضيف مصر النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019، بمشاركة 24 فريقًا لأول مرة فى التاريخ، خلال الفترة من 21 يونيه إلى 19 يوليو المقبل، وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مجموعات، يتأهل إلى ثمن النهائى صاحبا المركزين الأول والثانى عن كل مجموعة، إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث، وستقام المباريات على 6 ملاعب هى "القاهرة والدفاع الجوى والسلام والإسكندرية والإسماعيلية والسويس".

ونظمت مصر بطولة أمم أفريقيا 5 مرات، حيث نظمت نسخة 1959 تحت مسمى الجمهورية العربية المتحدة وحصدت اللقب فى ذلك العام، كما نظمت نسخة 1974 وحصدت زائير اللقب، ونسخة 1986 وحصدت مصر اللقب، وكذلك نسخة 2006 وحصدت اللقب.

 

جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس (1)
جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس

 

جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس (2)
جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس

 

جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس (3)
جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس

 

جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس (4)
جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس

 

جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس (5)
جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس

 

جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس (6)
جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس 

 

جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس (7)
جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس

 

جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس (8)
جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس

 

جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس (9)
جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس

 

جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس (10)
جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس

 

جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس (11)
جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس 

 

جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس (12)
جولة مساعد رئيس الجمهولية للمشروعات ومحافظ السويس داخل استاد السويس 

 


افريقيا 2019

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