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صور.. شاهد أعمال المركز المصرى الفرنسى فى ترميم "الملك توت عنخ آمون" بالكرنك

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:00 ص
صور.. شاهد أعمال المركز المصرى الفرنسى فى ترميم "الملك توت عنخ آمون" بالكرنك ترميم وصيانة تمثال الملك توت عنخ آمون
الأقصر – أحمد مرعى

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خطوات جادة من رجال الآثار لحماية التاريخ الفرعوني، تمثلت فى مجهود شاق لرجال منطقة آثار الكرنك بالتعاون والإشراف للمركز المصرى الفرنسى بمعابد الكرنك، لنقل تمثال الملك "توت عنخ آمون" الشهير من موقعه داخل أحد جوانب المعبد لترميمه وتطويره وحمايته من السقوط أرضاً لتضرر أجزاء من قدميه.

وقالت مصادر بمعابد الكرنك، أن رجال المركز المصرى الفرنسى انطلقوا مؤخراً فى ترميم وصيانة التمثال الخاص بالإله آمون معبود توت عنخ آمون، عقب موافقة اللجنة الدائمة بوزارة الآثار فهو تمثال مصنوع من حجر الكوارتزيت وأكتشف محطماً فى عام 1897م، ونقل إلى معبد الأخ منو بالكرنك ثم إلى موقعه الحالى بوسط الكرنك، حيث ييتم العمل فيه على قدم وساق لكى ينتهى قريباً ويعود لموقعه بمشهد يليق به أمام السائحين.

وتعتبر عملية الترميم للتمثال ليست الأولي، فكان قد قام مهندس فرنسى يدعى "جورج ليجران" فى 1912 بعملية إحلال وتطوير للتمثال بعد العثور على أجزاء آخرى منه، وكان التمثال لا يزيد عن 40% من إجمالى حجمه الطبيعي، وقام رجال المركزى الفرنسى خلال السنوات الماضية بعمل تقوية لأجزاء التمثال وإقامة دعامة عبارة عن قدم ليتم وضعه بموقعه الحالي، وآثار ذلك غضب بين الجمهور لمشهد قدمه وأطلق عليه المصريين "أبورجل مسلوخة"، وبعد موافقة اللجنة الدائمة لوزارة الآثار مؤخراً تم بدء العمل فى التمثال لصيانته وتطويره مجدداً لحمايته من عوامل الزمن.

 

شاهد أعمال رجال المركز المصري الفرنسي في ترميم وصيانة تمثال الملك توت عنخ آمون بالكرنك (1)
 أعمال رجال المركز المصري الفرنسي في ترميم وصيانة تمثال الملك توت عنخ آمون 
 
شاهد أعمال رجال المركز المصري الفرنسي في ترميم وصيانة تمثال الملك توت عنخ آمون بالكرنك (2)
أعمال رجال المركز المصري الفرنسي في ترميم وصيانة تمثال الملك توت عنخ آمون
 
شاهد أعمال رجال المركز المصري الفرنسي في ترميم وصيانة تمثال الملك توت عنخ آمون بالكرنك (3)
أعمال رجال المركز المصري الفرنسي في ترميم وصيانة تمثال الملك توت عنخ آمون 
شاهد أعمال رجال المركز المصري الفرنسي في ترميم وصيانة تمثال الملك توت عنخ آمون بالكرنك (4)
 أعمال رجال المركز المصري الفرنسي في ترميم وصيانة تمثال الملك توت عنخ آمون 
شاهد أعمال رجال المركز المصري الفرنسي في ترميم وصيانة تمثال الملك توت عنخ آمون بالكرنك (5)
 أعمال رجال المركز المصري الفرنسي في ترميم وصيانة تمثال الملك توت عنخ آمون

 


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المركز المصري الفرنسي بالكرنك

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