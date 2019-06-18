سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:41 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. رئيس مدينة الطود : تغطية ترعة المعلا بطول 200 متر ورفع 20 طن مخلفات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:57 م
صور.. رئيس مدينة الطود : تغطية ترعة المعلا بطول 200 متر ورفع 20 طن مخلفات رئيس مدينة الطود يتفقد تغطية ترعة المعلا
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، اليوم الثلاثاء،فى نجع المهيدات بقرية العديسات قبلى أعمال تحسين البيئة بتغطية ترعة المعلا بطول 200 متر ضمن الخطة الاستثمارية 2018/2019،وذلك إستكمالاً للجزء الذى تم تغطيته سابقآ بطول 275 متر.

وتابع رئيس المدينة حملات النظافة والتجميل ضمن الخطة المعدة للنظافة والتجميل بمركز الطود، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية المريس غرب النيل برئاسة هشام على أبازيد رئيس القرية، برفع مخلفات الترع و المصارف والمخلفات المنزلية الملقاة على جانبى الترع، حيث تم رفع 20 طن من مخلفات الأتربة بالإستعانة بمعدات الوحدة المحلية لمركز الطود وقرية المريس وعمال القرية.

رئيس مدينة الطود يتفقد تغطية ترعة المعلا بطول 200 متر ورفع 20 طن مخلفات (1)
رئيس مدينة الطود يتفقد تغطية ترعة المعلا 

 

رئيس مدينة الطود يتفقد تغطية ترعة المعلا بطول 200 متر ورفع 20 طن مخلفات (2)
رئيس مدينة الطود يتفقد تغطية ترعة المعلا 

 

رئيس مدينة الطود يتفقد تغطية ترعة المعلا بطول 200 متر ورفع 20 طن مخلفات (3)
رئيس مدينة الطود يتفقد تغطية ترعة المعلا 

 

 

 


الاقصر

مدينة الطود

تغطية ترعة المعلا بالاقصر

حملات نظافة بالطود

رفع اطنان مخلفات بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

إنقطاع المياه نتيجة كسر خط الصرف الصحي الرئيسى بمدينة إسنا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:28 ص

صور.. تموين الأقصر تضبط 500 عبوة معسل منتهية الصلاحية بمدينة أرمنت

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:16 ص

صور.. وكيل تضامن الأقصر يتفقد مبنى إدارة إسنا الجديد ويوجه بحل مشاكل المواطنين

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:06 ص

فيديو وصور.. محافظ الأقصر يبحث مشكلات المياه والكهرباء تواجه المستثمرين

الإثنين، 17 يونيو 2019 04:21 م

الأقصر تقترب من إفتتاح 4 مراكز صحية متميزة لخدمات الأم والطفل.. تعرف عليها

الإثنين، 17 يونيو 2019 03:30 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة