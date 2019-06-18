صور.. رئيس مدينة الطود : تغطية ترعة المعلا بطول 200 متر ورفع 20 طن مخلفات

الأقصر – أحمد مرعى

تفقد العميد محمد ابراهيم عياد رئيس مركز ومدينة الطود، اليوم الثلاثاء،فى نجع المهيدات بقرية العديسات قبلى أعمال تحسين البيئة بتغطية ترعة المعلا بطول 200 متر ضمن الخطة الاستثمارية 2018/2019،وذلك إستكمالاً للجزء الذى تم تغطيته سابقآ بطول 275 متر.

وتابع رئيس المدينة حملات النظافة والتجميل ضمن الخطة المعدة للنظافة والتجميل بمركز الطود، حيث قامت الوحدة المحلية لقرية المريس غرب النيل برئاسة هشام على أبازيد رئيس القرية، برفع مخلفات الترع و المصارف والمخلفات المنزلية الملقاة على جانبى الترع، حيث تم رفع 20 طن من مخلفات الأتربة بالإستعانة بمعدات الوحدة المحلية لمركز الطود وقرية المريس وعمال القرية.

رئيس مدينة الطود يتفقد تغطية ترعة المعلا



رئيس مدينة الطود يتفقد تغطية ترعة المعلا

رئيس مدينة الطود يتفقد تغطية ترعة المعلا