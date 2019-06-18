صور .. رئيس جامعة طنطا يكرم طالبا عثر على 25 ألف جنيه بكلية التجارة

الغربية - مصطفى عادل

كرم الدكتور مجدي سبع رئيس جامعة طنطا،محمد ماهر النحراوى الطالب بالفرقة الاولى بكلية التجارة،وذلك لأمانته وإعادته مبلغ مالي كبير لصاحبه، كان قد عثر عليه أمام كلية التجارة بشارع سعيد بطنطا، عقب خروجه من الامتحان، والذي يقدر بـ25 ألف جنيه، بحضور الدكتور الرفاعي مبارك نائب الجامعة لشئون الطلاب، والدكتور عماد عتمان نائب الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والدكتور مصطفي الشيخ نائب الجامعة لشئون الدراسات العليا، وذلك بمقر إدارة الجامعة.

وأعرب رئيس الجامعة للطالب، عن شكره وتقديره لموقفه المشرف، مشيدًا بما بدر منه من تصرف نبيل وسلوك قويم، مؤكدًا أنه مثال يحتذى به في الأمانة والشرف لكل أبناء جيله من شباب مصر.

كما قرر رئيس الجامعة، إعفائه من المصروفات الدراسية ورسوم دورات الحاسب الآلي والخدمة العامة المقررة عليه، وقام بتسليمه درع الجامعة وشهادة تقدير تكريمًا له على هذا السلوك الطيب.