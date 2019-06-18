صور.. حملة للتفتيش على مراكز بيع وتداول الأدوية البيطرية بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب - سارة الباز

كلف الدكتور عبد المنعم المنجى، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، لجان بيطرية للتفتيش على مراكز بيع الأدوية وتحديد المرخص وغير المرخص وإصدار قرارات غلق إدارى والغرامة للمخالفين.

وتوصلت لجان الأطباء البيطريين مسئولي العلاج الحر والتموين الطبي بالمديرية من خلال 71 حملة تفتيش إلى وجود عدد 436 مركزا مرخصا على مستوى المحافظة وتم غلق عدد 57 مركز بيع، وتداول أدوية بيطرية متضمنة في عشر قرارات غلق إدارى في عام 2019 فقط.