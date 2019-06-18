صور .. حملة لإزالة التعديات والتعديات على الأراضى الزراعية بفوه والحامول

كفر الشيخ – محمد سليمان

شهدت عدد من مدن وقرى محافظة كفر الشيخ، حملات إزالة اشغالات وإزالة تعديات على الاراضى الزراعية، تنفيذاً لتكليفات الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ كفرالشيخ، بتحسين المرافق والخدمات للمواطنين،والتواصل معهم ميدانياً.

قالت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة الحامول، إن حملة مجلس المدينة، تمكنت من رفع اشغالات شوارع الحامول وتيسير حركة المرور للمارة، ورفع الباعة الجائلين المفترشين بالشوارع والأرصفة بشارع العاشر من رمضان وأمام المحلات، وشددت عليهم بعدم إعاقة حركة المرور، مؤكدة أن الحملة حررت محاضر أشغال وبيئة للمخالفين،لتيسير حركة المرور أمام المارة لرفع كفاءة الطرق وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تمكنت حملة جهاز النظافة، من رفع كفاءة منظومة النظافة العامة، وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالمدينة.

وأضافت ماضي، ان حملة مجلس المدينة تمكنت من إزالة تعدى على أملاك الدولة بقرية الابعادية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية نحو المخالفين، ومازالت المتابعة مستمرة للتصدي لمخالفات البناء.

وقال عبدالمحسن الاودن رئيس مركز ومدينة فوه، إن حملة مجلس المدينة تمكنت من رفع الاشفالات بشوارع مدينة فوه، ورفع القمامة بمدخل المدارس ومسح الشوارع، وذلك لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.