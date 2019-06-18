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صور.. حملات إزالة للمنازل المخالفة بمدينة كفر الزيات فى الغربية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 02:40 م
صور.. حملات إزالة للمنازل المخالفة بمدينة كفر الزيات فى الغربية حملات إزالة للمنازل المخالفة بمدينة كفر الزيات
الغربية - محمد طارق

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شنت الإدارة الهندسية بمجلس مدينة كفر الزيات، اليوم الثلاثاء، حملات إزالة لبعض المنازل الصادر لها قرارات إزالة، والتي تهدد حياة المواطنين لسقوطها في أي وقت أو مخالفتها البناء.

 

ووجه الدكتور عثمان شعلان رئيس مدينة كفر الزيات، بضرورة تطبيق قرارات الإزالة كما صدرت بالتعاون مع قوات الشرطة المشاركة في الحملات، وذلك تنفيذا لتعليمات اللواء هشام السعيد محافظ الغربية.

 

الجدير بالذكر أن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، كان قد قام بزيارة إلى مدينة كفر الزيات أمس، وقام بعض المواطنين بعرض مشكلة عدم تنفيذ قرارات الإزالة عليه، وعلى الفور أعطى تعليمات لرئيس المدينة بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة تجاه المنازل المخالفة .

 

أحد المنازل الصادر لها قرارات إزالة
أحد المنازل الصادر لها قرارات إزالة

 

العمال المشاركون في الحملة
العمال المشاركون في الحملة

 

المعدات المشاركة في الحملة
المعدات المشاركة في الحملة

 

حملة إزالة للمنازل المخالفة بكفر الزيات
حملة إزالة للمنازل المخالفة بكفر الزيات

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