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صور.. انطلاق مبادرة "الأقصر تقرأ" والمكتبة المتنقلة بقصر ثقافة حوض الرمال

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 11:50 ص
صور.. انطلاق مبادرة "الأقصر تقرأ" والمكتبة المتنقلة بقصر ثقافة حوض الرمال مبادرة الأقصر تقرأ بمكتية الأقصر العامة
الأقصر – أحمد مرعى

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظة الأقصر، عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، حيت أقام قصر ثقافة حوض الرمال مبادرة "الأقصر تقرأ"، وبرنامج المكتبة الثقافية المتنقلة، وذلك بهدف الحرص والوصول إلى الجميع وتحديداً جميع القرى المحرومة من مزاولة الأنشطة الثقافية لبعد المواقع الثقافية.

وتهدف مبادرة "الأقصر تقرأ" إلى عمل ورش قراءة للكبار وتشمل مجموعة مميزة من الكتب القيمة فى جميع المجالات لأفضل الكتاب، وورش قراءة للأطفال وتشمل قصص دينية وقصص متنوعة وورش فنون تشكيلية للأطفال الموهوبين، وسيتم ذلك بمعاونة أهالى القرية بتجهيز المكان الخاص بعمل المبادرة، وسيتم توزيع جوائز للمشاركين تحت إشراف أحمد الشرقاوى الشلالى مدير ثقافة حوض الرمال والعاملين بالقصر.

إنطلاق مبادرة الأقصر تقرأ وبرنامج المكتبة الثقافية المتنقلة بقصر ثقافة حوض الرمال (1)
انطلاق مبادرة الأقصر تقرأ بقصر ثقافة حوض الرمال

 

إنطلاق مبادرة الأقصر تقرأ وبرنامج المكتبة الثقافية المتنقلة بقصر ثقافة حوض الرمال (2)
جانب من انطلاق مبادرة الأقصر تقرأ بقصر ثقافة حوض الرمال

 

إنطلاق مبادرة الأقصر تقرأ وبرنامج المكتبة الثقافية المتنقلة بقصر ثقافة حوض الرمال (3)
خلال انطلاق مبادرة الأقصر تقرأ وبرنامج المكتبة الثقافية المتنقلة بقصر ثقافة حوض الرمال

 


الاقصر

مبادرة الاقصر تقرا

قصر ثقافة حوض الرمال

قصور ثقافة الاقصر

مكتبة ثقافية متنقلة

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