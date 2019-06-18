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صور.. البابا تواضروس يهنىء أبناء كنيسة الأنبا تكلا فى احتفالية اليوبيل الذهبى

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:05 م
صور.. البابا تواضروس يهنىء أبناء كنيسة الأنبا تكلا فى احتفالية اليوبيل الذهبى البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية
الاسكندرية جاكلين منير

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هنأ  البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، أبناء كنيسة الأنبا تكلا بالإسكندرية، باحتفالية اليوبيل الذهبي، وذلك بمناسبة مرور 50 عاما على إنشاء الكنيسة، قائلا إن تاريخ الكنيسة مثمر بعد أن بدأت كبذرة صغيرة وعبر الإيمان والعمل وأصبحت مثمرة تقدم الخدمة لكل محتاج.

البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية (1)

وأضاف البابا تواضروس فى كلمتة خلال الاحتفالية باليوبيل الذهبى للكنيسة، أن المستشفى ومركز القلب التابع إليها علامة مميزة وتقدم خدمة لكل المصريين فى كل مكان وليس المسيحين فقط.

وألقى البابا تواضروس عظة روحية حول "الارتباط بالكنيسة" فى حياه كل مؤمن، مشيرا إلى أن الكنيسة ليست مجرد مجتمع ولكنها شركة روحية بين الشعب المسيحى والله، فى حياه مقدسة مشددا على ضرورة وحدة الكنيسة وعدم انقسامها، فهى ليست مجرد مبنى وطوب أو مؤسسة بل هى بأبنائها الذين يعيشون لله.   

البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية (2)

من جانبه  قال الأب أنجيلوس راعى كنيسة الأنبا تكلا بالإسكندرية، إن الاحتفالية جاءت للاحتفال بالثمرة التى أثمرت على مدار 50 عاما وأرسل التحية الى كل من ساهم فى بناء الكنيسة، وعلى رأسهم القس الأنبا بيشوى والأنبا باخميوس مطران البحيرة ، والذى زود الكنيسة برفات الأنبا تكلا عام 1972.

كما أشاد الأب الكاهن بدور الأنبا شنودة الراحل فى رعاية الكنيسة، والذى قام بزيارة الكنيسة أكثر من مرة وافتتح المستشفى الملحق بالكنيسة، وأكد على الاستمرار فى عهود المحبة إلى الله والخدمة بتواضع لأجل الكنيسة والعمل الصالح. 

البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية (3)

وتضمنت احتفالية اليوبيل الذهبى لتأسيس كنيسة القديس الأنبا تكلا هيمانوت بحي الإبراهيمية بالإسكندرية، فقرة للترانيم من كورال الكنيسة، وفقرة للرسم على الرمال يشرح تاريخ تأسيس الكنيسة، كما استمع البابا  إلى "بانوراما" عن الكنيسة منذ تأسيسها وحتى الآن.

وكرم أباء الكنيسة الأساقفة ، حيث قدمت الكنيسة الدرع الذهبى إلى قداسة البابا تواضروس والأساقفة الأنبا بافلى والأنبا ايلاريون والأنبا هرميناو الأب إبرام انيل وكيل البطريركية الحالى، و"تاسونى انجيل" زوجة القمص بيشوى كامل المتنيح.

البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية (4)

جاء ذلك بحضور عدد كبير من الأساقفة، و هم الأنبا بافلي الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمسؤول عن خدمة الشباب بالإسكندرية، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا أسقف قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، بالإضافة إلى القس أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية

وتعد كنيسة القديس "تكلا هيمانوت" إحدى الكنائس التي أسسها المتنيح القمص بيشوي كامل الأب الروحي للخدمة بالإسكندرية، ويوجد بها مستشفى "الأنبا تكلا" التخصصي التي تعد أقدم مستشفى كنسي بالإسكندرية.

بينما تعد زيارة قداسة البابا للكنيسة اليوم هى الثانية منذ جلوسه على الكرسى السكندرى، حيث زارها للمرة الأولى فى سبتمبر 2015  لتدشين مذابحها.


البابا تواضروس

كنيسة الانبا تكلا

اليوبيل الذهبي

الاسكندرية

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