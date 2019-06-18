صور.. البابا تواضروس يترأس صلاة العشية بكنيسة الأنبا تكلا بالإسكندرية

شهد قداسة البابا تواضروس الثانى مساء اليوم احتفالية اليوبيل الذهبى لتأسيس كنيسة القديس الأنبا تكلا هيمانوت بحى الإبراهيمية بالإسكندرية.

وترأس البابا تواضروس الثانى صلاة العشية بالكنيسة، خلال الاحتفال بمرور 50 عامًا على تأسيسها ، بحضور عدد كبير من الأساقفة، وهم الأنبا بافلى الأسقف العام لكنائس قطاع المنتزه والمسئول عن خدمة الشباب بالإسكندرية، والأنبا إيلاريون الأسقف العام لكنائس غرب الإسكندرية، والأنبا هرمينا أسقف قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا إيلاريون أسقف البحر الأحمر، بالإضافة إلى القس أبرآم إميل وكيل البطريركية بالإسكندرية.

من جهة أخرى وعلى هامش الزيارة التقى البابا تواضروس مع البطريرك ثيؤدوروس الثانى بطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس.

وتعد كنيسة القديس "تكلا هيمانوت" إحدى الكنائس التى أسسها المتنيح القمص بيشوى كامل الأب الروحى للخدمة بالإسكندرية، ويوجد بها مستشفى "الأنبا تكلا" التخصصى التى تعد أقدم مستشفى كنسى بالإسكندرية.

بينما تعد زيارة قداسة البابا للكنيسة اليوم هى الثانية منذ جلوسه على الكرسى السكندرى، حيث زارها للمرة الأولى فى سبتمبر 2015 لتدشين مذابحها.