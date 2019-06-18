صور.. اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر مدارس شبرا الخيمة

القليوبية نيفين طه

حالة من التردى والأهمال تشهدها مدارس شبرا الخيمة ، حيث تحولت تلك المدارس من دور للعلم إلى مأوى للقمامة والحشرات، فى ظل غياب تام من المسؤولين بمحافظة القليوبية.

ففي مدينة شبرا الخيمة خاصة في مدرسة الرافعي الأبتدائية سابقا وحاليا مدرسة الشهيد علي حسب النبى ، القمامة تحاصر مدخل المدرسة الرئيسى بجانب الحشرات التى تجتمع فوق أكوام القمامة بالرغم من أن تلك المدرسة للأطفال، فلا أحد من المسؤولين نظر إلى ذلك.

وامتد الأمر لنرى الوضع أكثر سوءا في مدرسة بهتيم الثانوية الصناعية قديما وحاليا مدرسة الشهيد محمد على عبدالعال ، حيث أستغل أسوارها عمال الخردة لتجميع القمامة وفرزها ، لتجد أكوام القمامة بجميع أشكالها تغطى أسوار المدرسة ،إلى جانب فتح أبواب المدرسة لساعات متأخرة وتردد الكثير من المجهولين لداخل المدرسة فى ظل غياب تام لمسؤولى المدرسة وكذلك التعليم الفنى بالقليوبية.

ويقول اسلام عمار، أحد مواطنى شبرا الخيمة ، القمامة كادت تأكل أسوار تلك المدراس من كثرتها، حتي في مدرسة الشهيد علي حسب النبي ، أعضاء التدريس يرتدون كمامات عند دخولهم بسب الروائح الكريهة التي تنبعث من أكوام القمامة التى تقف أمام البوابة الرئيسية للمدرسة دون مراعاة المنظر الجمالى لكونها دور علم بجانب انها مدرسة أطفال صغار معرضين لالتقاط الأمراض.

وتابع إسلام ، لـ"اليوم السابع" انه من قاطنى مدينة شبرا الخيمة، وأن مدرسة بهتيم الثانوية الصناعية قديما، مستغلة كمقلب لفرز عمال الخردة للقمامة، في غياب تام من مسؤولي حى شبرا الخيمة والتعليم، كما أن أبواب المدرسة تظل مفتوحة لساعات متأخرة ويدخلها مجهولين دون علم أحد بذالك مما قد ينذر بكارثة داخل دار علم مطالبا الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية، بضرورة حل تلك المشاكل والنظر الى مدارس شبرا الخيمة .

وأشارت فيروز على، أن شبرا الخيمة ، بها كتلة سكنية كبيرة، وأكثر مشكلاتها بسب تراكم أكوام القمامة سواء بالشوارع أو أمام المنازل، ولكنها وصلت لأبواب المدارس واسوارها.

و أضافت، أنها عندما كانت تقوم بتوصيل أولادها للمدرسة، كانت تشم روائح كريهة بسب تلك القمامة وعادة ما يصاب أولادها بأمراض الحساسية بذالك، بجانب ان تلك القمامة يلتف حولها الكلا ب الضالة التى قد تنذر بكارثة فى حالة عقرها للأطفال.

واردف مؤمن عبدالحليم ، قائلا ،أسوار المدارس ليست أكوام للقمامة بل مقلب لعمال الخردة ، فكيف يكون ذالك وأين المسؤولين عن المدرسة ، الذين تركوا أسوارها لعمال الخردة دون مراعاة وجود طلاب بالمدرسة قد تسبب تلك القمامة أمراض لهم خاصة الحشرات التى تلف حولها .

وطالب الأهالى الدكتور علاء عبد الحليم محافظ القليوبية ومسؤولى مجلس مدينة شبرا الخيمة بضرورة حل تلك المشاكل



















