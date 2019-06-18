صور.. استمرار أعمال التطوير بامتداد طريق عمارات الإسكان الاجتماعى بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت محافظة البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، استمرار أعمال تطوير، امتداد طريق عمارات الإسكان الاجتماعى بمدينة الغردقة.

وأضافت محافظة البحر الأحمر في بيان لها، أنه تجري أعمال التطوير فى امتداد الطريق الواصل بين عمارات الإسكان الاجتماعي وطريق الفيروز وطريق الحرية 11-12-13 بمنطقة الأحياء بمدينة الغردقة.

ونقل البيان تأكيد المحافظ على الشركات العاملة في تطوير الطريق سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالطريق وإزالة المخلفات من جانبي الطريق مع دهان البلدورات القديمة حتى تعطي منظراً جماليا للمدينة الساحلية.

وأصدر المحافظ تعليماته بسرعة الانتهاء من أعمال الصرف الصحي على امتداد الطريق، مشيراً إلى أن المحافظة حريصة علي تقديم أعلى مستوى من الخدمات بجميع مراكز وأحياء المدن بها.



أعمال التطوير بامتداد طريق عمارات الإسكان الاجتماعى بالغردقة



أعمال التطوير بامتداد طريق عمارات الإسكان الاجتماعى بالغردقة



أعمال التطوير بامتداد طريق عمارات الإسكان الاجتماعى بالغردقة



أعمال التطوير بامتداد طريق عمارات الإسكان الاجتماعى بالغردقة



أعمال التطوير بامتداد طريق عمارات الإسكان الاجتماعى بالغردقة (