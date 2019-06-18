سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:46 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

صور.. ارتفاع ضحايا زلزال بقوة 6 درجات فى الصين إلى 11 قتيلا و122 مصابا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:35 ص
صور.. ارتفاع ضحايا زلزال بقوة 6 درجات فى الصين إلى 11 قتيلا و122 مصابا فرق الإسعاف بالصين
بكين /أ ش أ/

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لقى ما لا يقل عن 11 شخصا مصرعهم وأصيب 122 آخرون بسبب الزلزال الذى ضرب مقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين، مساء أمس بالتوقيت المحلى لبكين بقوة بلغت 6 درجات على مقياس ريختر.

وأطلقت وزارة إدارة الطواريء الصينية اليوم الثلاثاء، الاستجابة لحالات الطواريء، وأرسلت فريق عمل إلى المناطق المتضررة لتوفير الدعم فى أعمال الإنقاذ وتخفيف الكوارث، فيما لا تزال أعمال الإنقاذ مستمرة.

وأرسلت الوزارة ومصلحة الدولة الصينية للغذاء والاحتياطيات الاستراتيجية مواد إغاثية تتضمن 5000 خيمة و10 آلاف سرير و20 ألف لحاف إلى المناطق المنكوب بالزلزال، فيما تسبب الزلزال فى إغلاق طرق سريعة أو قطاعات منها فى المقاطعة.

كان مركز شبكات رصد الزلازل الصينى أعلن أن مقاطعة سيتشوان تعرضت لزلزال ثان بقوة 3ر5 درجة على مقياس ريختر صباح اليوم.

البحث عن مفقودين تحت الانقاض
البحث عن مفقودين تحت الانقاض

 

آماكن لايواء المتضررين
آماكن لايواء المتضررين

 

حمل أحد المصابين
حمل أحد المصابين

 

رجال الانقاذ
رجال الانقاذ

 


زلزال

الصين

أخبار الصين

زلزال الصين

بكين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

صحيفة تركية تكشف تعرض مواطن للتعذيب من قبل شرطة أردوغان دون دليل إدانة

صحيفة تركية تكشف تعرض مواطن للتعذيب من قبل شرطة أردوغان دون دليل إدانة

5 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر وأمريكا.. تعرف عليها

5 معلومات هامة عن التبادل التجارى بين مصر وأمريكا.. تعرف عليها

صور.. 21 أثرا إسلاميا وقبطيا يزينون محافظة أسيوط

صور.. 21 أثرا إسلاميا وقبطيا يزينون محافظة أسيوط

الأحد.. آخر موعد للقبول بمبادرة "التدريب من أجل التشغيل" براتب 2800 جنيه شهريًا

الأحد.. آخر موعد للقبول بمبادرة "التدريب من أجل التشغيل" براتب 2800 جنيه شهريًا

تعرف على الاستعدادات الأمنية الـ10 لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية

تعرف على الاستعدادات الأمنية الـ10 لتأمين بطولة كأس الأمم الإفريقية

"ساندوتش طعمية".. جوجل تحتفل باليوم العالمى للفلافل

"ساندوتش طعمية".. جوجل تحتفل باليوم العالمى للفلافل

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة