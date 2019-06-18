صور.. ارتفاع حالات الإصابة بالاختناق فى حريق منزل دمنهور إلى 10 أشخاص

البحيرة – فريق المحافظات

ارتفعت حالات الإصابة بالاختناق إلى 10 أشخاص فى حريق المنزل المكون من 3 طوابق بمدينة دمنهور بالبحيرة، وتم نقلهم إلى مستشفى دمنهور العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية.

وكان اللواء مجدي القمرى، مدير أمن البحيرة، قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء محمد هندى مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ورود بلاغ لمركز شرطة دمنهور بنشوب حريق هائل بأحد المنازل القديمة المكونة من ثلاثة طوابق بمنطقة أبو عبدالله ملك "أنور.ح. ال" 70 سنة.

وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية بالبحيرة برئاسة العميد أحمد العشماوي والعقيد محمد بلبع والمقدم حسن قاسم رئيس مباحث قسم دمنهور ومحمد خميس رئيس مدينة دمنهور وكامل غطاس مدير إدارة الأزمات بمحافظة البحيرة إلى مكان الحريق وتم إخلاء قاطنى العقار وإخماده الحريق قبل امتدادة إلى المناطق المجاورة.

وكشفت التحريات الأولية التى أجرتها الأجهزة الأمنية أن سبب الحريق هو حدوث ماس كهربائى أدى إلى اشتعال النيران بالعقار بأكمله.

وجارى تحرير المحضر اللازم بالواقعة تمهيدا لإحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.



ارتفاع حالات الإصابة بالاختناق فى حريق منزل دمنهور إلى 10 أشخاص



ارتفاع حالات الإصابة بالاختناق فى حريق منزل دمنهور إلى 10 أشخاص