صور.. أضبط مخالفة..كوبرى مشاه المؤسسة القديم بشبرا الخيمة خطر على الأهالى

اشتكى أهالى مدينة شبرا الخيمة ، من خطورة كوبرى المشاة بحى غرب شبرا الخيمة ، فأنة لازال قائما مما يعرض المارة للوقوع منه ، حيث لا يوجد حواجز بيه أو موانع .

وأشار الأهالى أنه تم أنشاء كوبرى مشاه جديد فيجب على المسئولين إغلاق ذالك الكوبرى حرصا على حياة المواطنين حتى لا يعبرون منه منعا للحوادث بجانب تحول جزء كبير منه الى مقلب للقمامة.

وطالب الأهالى المسئولين بضرورة وضع علامات إرشادية عليه حتى لا يقع منه أحدا أو يتم إغلاقه حيث يوجد بديل له.