صحيفة سعودية: سقوط إعلامى للنظام القطرى وتؤكد: اعتاد تشويه الحقائق وبث السموم

كتبت ــ إسراء أحمد فؤاد

نددت صحيفة "الرياض" السعودية بالإعلام القطرى المشبوه، وقالت في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان (سقوط إعلامي): اعتاد إعلام النظام القطري على تشويه الحقائق، وبث السموم، والتدخل في شئون الدول العربية.. حتى قنواته الرياضية استغلت مناسبات كبرى لتمرير رسائل سياسية تخدم أجندته العدوانية التي باتت مرفوضة من الجميع حتى من دول أوروبية، وجاءت تبرئة "عرب سات"، الصادرة عن محكمة فرنسية لا ناقة لها ولا جمل في الخلاف السياسي بين دول المقاطعة من جانب، وقطر من جانب آخر، لتثبت أن نظام الحمدين فشل حتى في إدارة قناة فضائية رياضية متخصصة.

وقالت الصحيفة، إن "بي إن سبورت القطرية (كاذبة).. وعرب سات (بريء).. هذا مضمون حكم القضاء الفرنسي، على الخلاف الذي نشأ بين الطرفين، على خلفية محاولة مجموعة القنوات القطرية، ربط عرب سات، بالكيان المشبوه المُقرصن "بي أوت كيو".. ويؤكد هذا الحكم مجموعة من الحقائق المهمة، أولها زيف الحملة الإعلامية التي قادتها الشبكة القطرية، عبر شاشاتها أو من خلال مخاطباتها للاتحادات الدولية، بل إنه يؤكد أن مجموعة القنوات القطرية، لم تعد مؤهلة مهنياً أو أخلاقياً للمواصلة في الاستحواذ على نقل وبث المنافسات الرياضية العالمية، ولا بد من التفكير "جدياً" في استبدالها بشبكة قنوات أخرى، تتمتع بالسمعة الطيبة والإمكانات الفنية العالية".

واعتبرت أن مجموعة القنوات القطرية، لم تهتم بعملها، بقدر ما كانت تهتم بالبحث عن أي شيء تعلق عليه فشلها التقني، في نقل المنافسات الرياضية العالمية بطريقة محترفة، حيث اعتقدت أن هذا الطريق سيوفر لها الحجج والأعذار أمام العالم لتبرير فشلها الذريع.

وأشارت إلى أن القضاء الفرنسي يتمتع بالنزاهة والحيادية التامة، جعله لا يتأثر بحملات تشويه السمعة، التي قامت بها قنوات "بي إن سبورت"، ضد عرب سات، في محاولة يائسة منها، للتأثير على القضاة الفرنسيين، ولكن غاب على الشبكة القطرية، أن القضاء الفرنسي لا يتأثر بمثل هذه الأفعال الصبيانية البدائية، وأنه سيصدر حكمه النهائي، وفق ما يملكه من حقائق وأدلة وبراهين.

واضافت :فشل شبكة القنوات القطرية، لم يقف عند حد معين، وإنما تجاوز حدود المنطق والواقع، عندما أمعنت في الكذب والافتراء، بتعمدها تسريب معلومات مكذوبة عن الحكم الفرنسي، لإظهار أن الحكم جاء في صالحها، وليس لصالح عرب سات، ما يؤكد أننا أمام كيان أقيمت أعمدته على الكذب والغش، الذي يولّد الغباء أيضاً، لأن كل شيء بات معروفاً للعالم، ولا يمكن تغطية الحقائق، وسط التطور الهائل في وسائل الاتصال، في نقل المعلومة الصحيحة وتداولها.