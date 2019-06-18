صحتك فى وصفة.. خل التفاح وليمون وزنجبيل ديتوكس للتخلص من السموم

كتبت فاطمة خليل

يحتاج جسمنا إلى التخلص من السموم من فترة لأخرى، ويمكن عمل "ديتوكس" طبيعى بالمشروبات الطبيعية التى تساعد على تخليص جسمك من السموم والجذور الحرة التى تسبب الأمراض، من خلال "صحتك فى وصفة" نتعرف على كيفية عمل وصفة خل التفاح وعصير الليمون والزنجبيل والقرفة كديتوكس طبيعى للتخلص من السموم، وفقاً لموقع draxe.



ديتوكس

خل التفاح والليمون والزنجبيل ديتوكس للتخلص من السموم



المكونات:

1 كوب من الماء الدافئ أو الساخن.

2 ملاعق خل التفاح.

2 ملعقة عصير ليمون.

½ – 1 ملعقة صغيرة من الزنجبيل المطحون.

¼ ملعقة صغيرة من القرفة.

1 ملعقة من الفلفل الحريف.

1 ملعقة صغيرة من العسل.

الطريقة:

- قم بتسخين الماء.

- اخلط جميع المكونات معاً.

- قم بشربها يومياً للتخلص من السموم.