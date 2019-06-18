"صحة شمال سيناء" تطلق حملة صيف بلا إدمان

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية صحة شمال سيناء، عن إطلاقها حملة صيف بلا إدمان بتنفيذ مجموعة من الندوات التثقيفية للشباب بالمراكز ونوادى شباب سيناء خلال صيف 2019.

وقال الدكتور حاسم حمدى مدير إدارة التثفيف والإعلام، إن إدارة التثقيف والإعلام، قامت بالتنسيق بين مديرية الصحة والشباب والرياضة لإقامة مجموعة من الندوات التثقيفية عن أضرار التدخين والمخدرات على الصحة العامة للفرد وآثارها السلبية على المجتمع.

وأضاف أنه ستنطلق الندوات فى الأول من يوليو على مستوى المحافظة بهدف توعية الجيل الجديد من الشباب بعدم الوقوع فى أسر التدخين والمخدرات.

وقال فتحى عثمان مسئول التثقيف، إن الإدارة تقوم بعرض وسائل بصرية وأفلام توضح مراحل الإدمان والنهاية المأساوية للمدمن، كما تقوم بمناقشة أسباب إدمان التدخين والمخدرات مع الشباب وطرق الامتناع والتعافى.