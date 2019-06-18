صحةً شمال سيناء: ٢٥٥ مجموع القبول الأدنى بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت مديرية الصحة بشمال سيناء، اليوم الثلاثاء، شروط قواعد القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض للعام الدراسى 2019 /2020.

قال الدكتور أحمد عبد الفتاح مدير إدارة التدريب والمدارس إن الحد الأدنى للقبول حصول الطالب على مجموع ٢٥٥ درجة بالشهادة الإعدادية .

وقال الدكتور طارق شوكة مدير صحة شمال سيناء، إن المتقدم سيجتاز الاختبارات الشخصية فى قوة الملاحظة ولباقة الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة لتقديم خدمة طبية لائقة.

وأوضح فتحى عثمان، مسئول التثقيف والإعلام بصحة شمال سيناء، إن شروط وقواعد القبول هى أن مدة الدراسة 5 سنوات، وأن يكون المتقدم مصرى الجنسية وحسن السير والسلوك، والحصول على الشهادة الإعدادية الحديثة لغة إنجليزية للعام الدراسى 2018-2019، والقبول طبقا لأعلى المجاميع المتقدمة والحد الأدنى للتقديم 255 درجة، وتتراوح الأعداد المقبولة بالفصل الواحد بين 25-30 طالبا وطالبة.

وأن يكون المتقدم من أبناء نفس المحافظة التى حصل منها على شهادة التعليم الأساسى من الصف الأول الإبتدائى للصف الثالث الإعدادى، على أن يتم إحضار بيان نجاح من الإدارة التعليمية وليس من المدارس لتسعة سنوات (من الصف الأول الإبتدائى وحتى الصف الثالث الإعدادى) على أن يتم التنسيق والقبول لكل مركز إدارى على حده حرصا على مبدأ التوطين.

ولا يقل سن المتقدم عن 14.5 عاما، ولا يزيد عن 18 عاما، فى 1- 10 - 2019، وألا تكون الطالبة متزوجة ولا يتم الزواج أثناء الدراسة وعدم النقل من محافظة لأخرى.

إحضار خطاب من جهة عمل الوالد،(ولى الأمر) يفيد بأن الوالد، يعمل بجهته منذ عام...وحتى تاريخه.

صورة من الرقم القومى (تحقيق شخصية) للوالد، ولى الأمر، و6 صور شخصية للطالب، وصورة طبق الأصل من الشهادة الإعدادية الحديثة لعام 2019/2018، وشهادة ميلاد للطالب وشهادة الكشف الطبى للطالب أو الطالبة بالقومسيون الطبى بالمحافظة.

شروط اجتياز الاختبارات وهى اختبار شخصى فى قوة الملاحظة ولباقة الحديث وسرعة الاستجابة ورد الفعل ومهارات التواصل والمعلومات العامة.

أضاف إنه يجتاز المتقدم الاختبار الطبى بواسطة القومسيون الطبى بالمحافظة ويتضمن كشف نظر، وكشف باطنة واختبارات مخدرات واختبار نفسى بواسطة أخصائى أمراض نفسية، واختبار أملاء ولغة عربية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 للاختبار، واختبار لغة إنجليزية ويشترط الحصول على 7 درجات من 10 للاختبار، وكشف الهيئة ويتضمن الخلو من العيوب الخلقية وحسن المظهر وسلامة النطق والتناسق بين الطول والوزن.

وتقبل الملفات بمدارس التمريض إعتبارا من السبت 2019/6/22 وحتى الخميس 2019/7/4.

يبدأ اختبار الأملاء واللغة الإنجليزية الساعة الثامنة والنصف وحتى التاسعة والنصف صباحا، وكذلك كشف الهيئة الساعة العاشرة صباحا، وستكون مواعيد الاختبارات للقبول للمدارس كالاتى:

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعريش بنين يوم الاثنين 15/7

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالعريش بنات يوم الثلاثاء 16/7.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالشيخ زويد بنين يوم الأربعاء 17/7.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالشيخ زويد بنات يوم الخميس18/7 .

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بئر العبد بنين يوم السبت 20/7.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض ببئر العبد بنات يوم الاحد 21/7.

المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بنخل بنين وبنات يوم الاثنين 22/7.

وأشار إنه فى حالة اجتياز المتقدمين للاختبارات السابقة يتم إتخاذ الإقرارات وهى تعهد الطالب بقبول التكليف فى المواقع الطبية بمختلف المحافظات حسب جهة العمل وطبقا لما تحدده وزارة الصحة، عدم زواج الطالبة خلال فترة الدراسة، عدم النقل من مدرسة لأخرى أثناء فترة الدراسة على أن يتم النقل خلال فترة الإجازة الصيفية ونجاح الطالب والطالبة ويشترط موافقة الجهتين المنقول منها وإليها.