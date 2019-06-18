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شركة مياه القليوبية تكذب شائعات السوشيال:لا تسريب للمياه فى القناطر الخيرية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 03:02 م
شركة مياه القليوبية تكذب شائعات السوشيال:لا تسريب للمياه فى القناطر الخيرية القناطر الخيرية " ارشيفية"
القليوبية - إبراهيم سالم - نفين طه

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نفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية برئاسة المهندس مصطفى مجاهد العضو المنتدب،ما تم تداوله علي بعض شبكات التواصل الاجتماعى فيس بوك من وجود تسريب لأحد خطوط المياه علي ترعة بمدينة القناطر الخيرية،مؤكده أن هذا الخط خاص بغسيل الشبكات ويتم فتحه بعد الانتهاء من إصلاح الأعطال لضمان عدم تلوث الشبكة أثناء إصلاح الأعطال ولا صحة لما نشر.
 
وطالبت الشركة في بيان لها، المواطنين تحري الدقة عند نشر أية اخبار قد تضر بالصالح العام،موضحة أن هناك أرقاما للإبلاغ عن الأعطال الخط الساخن 125/ 01200288880 / 01201110523 علي مدار 24 ساعة.
 
يذكر أنه كان  رواد  مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تداولوا صورا،أكدوا أنها لتسريب مياه من احد الخطوط بمدينة القناطر بترعة المدينة، وها ما يمنع المياه من الوصول إليهم.
 
 
 

اخبار القليوبية

مياه القليوبية

تسريب مياه

القناطر الخيرية

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