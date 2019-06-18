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شركة القناة لمياه الشرب : مستعدون لبطولة الأمم الأفريقية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:25 م
شركة القناة لمياه الشرب : مستعدون لبطولة الأمم الأفريقية شركة مياه القناة - أرشيفية
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

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أعلن اللواء عبدالحميد عصمت رئيس شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى، عن جاهزية أسطول السيارات والمعدات، التابع للشركة من سيارات سحب المياه والسيارات المدمجة وسيارات التدخل السريع، فى إطارالإستعدادات لبطولة الأمم الإفريقية
 
وأشار رئيس شركة مياه القناة فى بيان، إلى أن الشركة أنتهت من إعداد خطة انتشار بمحيط استاد الإسماعيلية واستاد السويس، ومناطق الإقامة والتدريب للفرق المشاركة،  والمناطق الحيوية بالمحافظات، مؤكدا على التواجد المستمر لفريق العمل من فنيين وسائقين على مدار إقامة البطولة على ارض الإسماعيلية والسويس، حيث تستقبل المحافظتين إحدى مجموعات البطولة التي تبدأ فعالياتها يوم الجمعة المقبل.
 
وقال البيان أن هناك خطة طوارئ وانتشار لمعدات الشركة طوال أيام البطولة، بالإضافة إلي استمرار ومتابعة اعمال تطهير الشبكات وخطوط الصرف بالمناطق المتاخمة لأماكن إقامة المباريات، وأن جميع الأطقم الفنية بالشركة علي أتم الاستعداد لمواجهة أية طوارئ  من احل إنجاح البطولة الأفريقية، ورفع اسم مصرنا الغالية.
 

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