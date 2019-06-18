سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:44 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

سمير جعجع: لسنا مضطرين للتضحية بالشعب اللبنانى من أجل مصالح إيران

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:19 م
سمير جعجع: لسنا مضطرين للتضحية بالشعب اللبنانى من أجل مصالح إيران رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، أن لبنان ليس مضطرا للتضحية بشعبه من أجل تحقيق مصالح إيران، مشددا على أن (حزب الله) يجب أن يلتزم سياسة النأى بالنفس عن صراعات المحاور الإقليمية، خاصة فى ظل التدهور الكبير والمتسارع الذى تشهده المنطقة فى الوقت الحالى.
وقال جعجع – فى تصريح له فى ختام اجتماع تكتل الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية) – إن حزب الله صرح أكثر من مرة، بأنه فى حال تعرضت إيران لأى عمل عسكرى فإنه لن يقف مكتوف اليدين، مشيرا إلى أن هذا الكلام يجب أن تتنبه إليه السلطات الرسمية اللبنانية، وعلى رأسها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء والحكومة مجتمعة ومجلس النواب.
وأشار إلى أن السلطات اللبنانية الرسمية الشرعية يقع على عاتقها حماية لبنان من أي مكروه، ومن ثم فعليها أن تبلغ حزب الله علنا أنه يجب أن يلتزم بسياسة النأي بالنفس - المتفق عليها حكوميا - عن صراعات المنطقة قولا وفعلا.
وأضاف: "همنا الأول والأساسي ما يمكن أن يتعرض له لبنان جراء التصعيد والتدهور الذي تشهده المنطقة حاليا.. من المنطلق الإنساني لا نتمنى أن يلحق الضرر بأي جهة أو أن تشهد المنطقة أية أحداث، ولكن في المقام الأول نشدد على وجوب عدم إدخال لبنان في حروب لا شأن له بها، فهذا أمر غير مرغوب وليس مطلوبا، ولسنا مضطرين أن نضحي بالشعب اللبناني من أجل مصالح إيران أو غيرها في لبنان".
وتابع قائلا: "أنا أطرح هذا الموضوع حاليا لأنني أرى الأوضاع في المنطقة تتدهور بصورة كبيرة ومتسارعة، ومن الضروري للغاية أن نكون متفاهمين بشكل مبكر على أن نقي لبنان أتون النار، وإلا سنتعرض جميعا لكارثة كبيرة للغاية، تتحمل مسئوليتها السلطات الرسمية، والتي أعطاها الشعب اللبناني التفويض لحماية وحفظ مصالحه، ومواجهة كل من يسهم في جر لبنان نحو الحروب".


سمير جعجع

لبنان

حزب القوات اللبنانية

إيران

مصالح إيران

حزب الله

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة