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سميح ساويرس يبيع حصته بمجموعة تمويل لسداد مديونيات أوراسكوم للتنمية

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:59 ص
سميح ساويرس يبيع حصته بمجموعة تمويل لسداد مديونيات أوراسكوم للتنمية رجل الأعمال سميح ساويرس
كتب هانى الحوتى

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أعلنت شركتا إم إم جروب وبى انفستمنتس، عن إتمام عملية الاستحواذ على كامل حصة شركة أوراسكوم للتنمية مصر-المساهم الرئيسى سميح ساويرس- في مجموعة تمويل، والتى تمثل 87 % من مجموعة شركات تمويل بقيمة إجمالية لشركة ابتكار للتمويل الاستثماري قدرها 360 مليون جنيه.
 
وشركة ابتكار تعمل بنشاط الخدمات المالية غير المصرية، ويضم هيكل ملكيتها شركة إم إم جروب للصناعة والتجارة العالمية وشركة بي انفستمنتس القابضة وشركة TCVI وشركة أكوير للاستثمار.
 
وقالت الشركتان، في بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن حصة شركة ابتكار في مجموعة شركات تمويل تبلغ 45%، بينما تبلغ حصة شركة بي انفستمنتس نحو 20 % من شركة ابتكار، بإتمام الصفقة تحصل أوراسكوم للتنمية على عائدات نقدية بقيمة 313 مليون جنيه.
 
وتضم مجموعة شركات تمويل 4 شركات تضم شركة تمويل للتمويل العقاري، وشركة تمويل للتأجير التمويلي وشركة تحصيل لخدمات التحصيل والاتصالات وشركة أوفرسيز للوساطة التأمينية.
 
الجدير بالذكر أنه سوف يتم توجيه العائدات النقدية لشركة أوراسكوم للتنمية مصر، الناتجة عن عملية البيع نحو استراتيجية الشركة لتخفيض القروض، والذى يتبعها تخفيض الأقساط المستحقة خلال عام 2019 وتعزيز المركز المالى للشركة.
 
 
 

اخبار الاقتصاد

أوراسكوم للتنمية مصر

شركات تمويل

ابتكار

سميح ساويرس

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