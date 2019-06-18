سكرتير شبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا تشيد بنجاح المرأة المصرية: من فى العالم لا يعرف كوكب الشرق ام كلثوم

قالت الدكتورة فاطمة الكحيل، سكرتير شبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا REFELA ومدير فرع الشبكة بالمغرب، إنها سعيدة بمشاركتها فى فعاليات مؤتمر "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، الذى تنظمه مصر، قائلة:"مصر أم الدنيا فمن لا يعرف مصر وتاريخ مصر".

وأضافت فاطمة الكحيل، أن المرأة المصرية ركبت قطار التنمية فى المجالات المختلفة لاسيما مجال الثقافة والغناء وعلى رأسهن كوكب الشرق الراحلة أم كلثوم قائلة:"من فى العالم لا يعرف كوكب الشرق".

وتابعت سكرتير شبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا REFELA:"نحن فى ضيافة بلد عريق فى الانفتاح والهوية الشرقية، اتمنى أن نخرج بتوجه عام يعزز التكتل فى شمال أفريقيا حتى نكون نموذج فى التضافر والتعاون فى سبيل تعاون الدول لتنمية الدول والبشر".

وتنظم وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والاتحاد الأوروبى وعدد من منظمات التنمية الدولية، على هامش الاجتماعات التنظيمية الخاصة بالمنظمة وبمناسبة افتتاح مكتب إقليم شمال أفريقيا للمنظمة بالقاهرة، مؤتمراً تحت عنوان "المدن الأفريقية قاطرة التنمية المستدامة"، خلال الفترة من 19 إلى 20 يونيو الجارى، بحضور رفيع المستوى من كبار المسئولين والوزراء من مصر والقارة الافريقية ومنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الافريقية وعدد من وزراء التنمية المحلية ومحافظين وعمد عدد من المدن الافريقية.

ويستهدف المؤتمر تقديم أفضل التجارب الإقليمية والدولية والدروس المستفادة بشأن تعزيز التنمية المحلية، والنمو الاقتصادي، والتوسع الحضرى وتدارس التحديات التى تواجه المدن الافريقية وتبادل الخبرات بينهم،.

ويناقش المؤتمر التحديات التى تواجه المحليات فى تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاث، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فضلاً عن التحديات المرتبطة بالحوكمة وإدارة التنمية المستدامة على المستوى المحلى، بالإضافة إلى أنه سيتناول الفرص العديدة المتاحة أمام المدن الأفريقية للتغلب على هذه التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو والازدهار وتحسين مستوى المعيشة.