سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-6-2019 وتباين الأخضر

شهد سعر الدولار الأمريكى تباين أمام الجنيه المصرى بين البنوك العاملة فى مصر، فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 18-6-2019، حيث سجل فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، ليبلغ فى البنك الأهلى المصرى 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك التجارى الدولى 16.67 جنيه للشراء، 16.77 جنيه للبيع.
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سعر الدولار فى مصر
تراجع سعر الدولار اليوم فى مصر أمام الجنيه، على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، مسجلا الأسعار التالية...
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى
16.69جنيه للشراء
16.82جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك مصر
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك القاهرة
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى
16.72جنيه للشراء
16.82جنيه للبيع
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib
16.67جنيه للشراء
16.8جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية
16.69جنيه للشراء
16.79جنيه للبيع
سعر الدولار فى بنك عودة
16.71جنيه للشراء
16.81جنيه للبيع
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