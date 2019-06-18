سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-6-2019 وتباين الأخضر

شهد سعر الدولار الأمريكى تباين أمام الجنيه المصرى بين البنوك العاملة فى مصر، فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 18-6-2019، حيث سجل فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، ليبلغ فى البنك الأهلى المصرى 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك التجارى الدولى 16.67 جنيه للشراء، 16.77 جنيه للبيع.

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سعر الدولار فى مصر

تراجع سعر الدولار اليوم فى مصر أمام الجنيه، على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، مسجلا الأسعار التالية...

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.69جنيه للشراء

16.82جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.72جنيه للشراء

16.82جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.67جنيه للشراء

16.8جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.69جنيه للشراء

16.79جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك عودة

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع