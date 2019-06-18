سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:18 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-6-2019 وتباين الأخضر

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 12:06 م
سعر الدولار اليوم الثلاثاء 18-6-2019 وتباين الأخضر دولار - أرشيفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد سعر الدولار الأمريكى تباين أمام الجنيه المصرى بين البنوك العاملة فى مصر، فى ختام تعاملات اليوم الثلاثاء، الموافق 18-6-2019، حيث سجل فروقا طفيفة فى سعره من بنك لآخر، ليبلغ فى البنك الأهلى المصرى 16.71 جنيه للشراء، و16.81 جنيه للبيع، بينما سجل فى البنك التجارى الدولى 16.67 جنيه للشراء، 16.77 جنيه للبيع.

 

كلمات مفتاحية

 

سعر الدولار فى مصر

تراجع سعر الدولار اليوم فى مصر أمام الجنيه، على مستوى كافة البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، مسجلا الأسعار التالية...

 

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

16.69جنيه للشراء

16.82جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك مصر

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك القاهرة

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى

16.72جنيه للشراء

16.82جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

16.67جنيه للشراء

16.8جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

16.69جنيه للشراء

16.79جنيه للبيع

 

سعر الدولار فى بنك عودة

16.71جنيه للشراء

16.81جنيه للبيع


اسعار الدولار

سعر الدولار

اسعارج الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم فى مصر

الدولار

الدولار اليوم

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة