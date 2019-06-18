زيادة الدعم لبوريس جونسون لخلافة تيريزا ماى على زعامة حزب المحافظين

كتبت رباب فتحى

قالت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، إن أندريا ليدسوم، رئيسة العموم السابقة، أعلنت دعمها لبوريس جونسون، وزير الخارجية السابق، المرشح لزعامة حزب المحافظين وخلافة تيريزا ماى فى رئاسة وزراء بريطانيا، معتبرة أنه قادر على إتمام "بريكست" وإخراج البلاد من الاتحاد الأوروبى بنهاية أكتوبر المقبل، لتصبح بذلك أحدث مرشحة تعرضت للهزيمة فى السباق على قيادة الحزب تدعمه.

وتبعت ليدسوم - التى حصلت على 11 صوتًا فقط فى الأسبوع الماضى - مات هانكوك فى إلقاء ثقلها خلف المرشح الأوفر حظا للفوز.

وقالت ليدسوم ، موضحة قرارها: "المفتاح هو إبعاد جيريمى كوربين (زعيم حزب المحافظين)، سيكون بوريس جونسون قادراً على القيام بذلك، وسيكون قادرًا على توحيد البلاد ".

وأضافت: "لقد شارك بعض أفكاره، لا شك أنه ملتزم بإخراجنا من الاتحاد الأوروبى فى نهاية أكتوبر".