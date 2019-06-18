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زراعة المنوفية تنتهى من موسم حصاد القمح بـ143 ألف طن

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:28 ص
زراعة المنوفية تنتهى من موسم حصاد القمح بـ143 ألف طن توريد قمح - أرشيفية
المنوفية – محمود شاكر

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أعلن الدكتور حمدي السيد جامع وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنوفية، عن انتهاء موسم حصاد محصول القمح، والذى تم جمعة فى أكثر من منطقة فى سبيل الحفاظ عليه .
 
وأوضح جامع، أنه بلغ إجمالي ما تم توريده 958 ألف و252 أردب بما يعادل 143 ألف و737 طن، والذى تم توريدها إلى ثلاثة جهات طبقا للقوة التخزينية لكل جهة .
 
وأضاف جامع، أنه تم توريد 119 ألف و 266 أردب إلى بنك التنمية، بما يعادل 17 ألف و889 طن بشون البنك، كما تم توريد 344 ألف و 690 إردب إلى المطاحن بوسط وغرب الدلتا، بما يعادل 51 ألف و 703 طن، كما تم توريد 494 ألف و 296 أردب إلى الشركة القابضة وسط وغرب الدلتا، بما يعادل 74 ألف و144 طن .
 
 
 
 

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