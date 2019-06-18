رفض استئناف النيابة وتأييد إخلاء سبيل 9 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية

كتبت أمنية الموجى

أيدت محكمة جنايات الإسكندرية، إخلاء سبيل 9 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية والتحريض على التظاهر، بعد رفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل المتهمين بكفالة 20 ألف جنيه.

صدر الحكم فى القضية رقم 4509 لسنة 2017، بعدما واجهت النيابة المتهمين فى القضية باتهامات الانضمام لجماعة إرهابية والاشتراك فى أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة الدعوة لتنظيم تظاهرات ضد الدولة.

ونسبت النيابة للمتهمين فى هذه القضايا ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة إرهابية؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وإيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو حرياتهم أو أمنهم للخطر، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.