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رعشة فى عز الحر.. ميركل تثير قلق الألمان خلال استقبال رئيس أوكرانيا.. فيديو

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 05:31 م
رعشة فى عز الحر.. ميركل تثير قلق الألمان خلال استقبال رئيس أوكرانيا.. فيديو ميركل ونظيرها الأوكرانى
كتبت رباب فتحى

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أثارت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل القلق حيال وضع صحتها عندما ظهرت وهى "ترتعش" بشكل واضح أثناء ترحيبها الرسمى بالرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكي فى العاصمة الألمانية، رغم ارتفاع درجة الحرارة، وتسجيلها 30 درجة، وقالت إنها تشعر بأنها بخير، ولامت الجفاف على اهتزازها بهذا الشكل. 
 
 
وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية إن جسم المستشارة بدأ يهتز بشدة أثناء إنشاد فرقة عسكرية النشيد الوطني للبلدين، ولكنها حاولت احتواء الموقف.
 
ومع ذلك، ابتسمت ابتسامة عريضة على نطاق واسع عندما سألها الصحفيون لاحقًا عن حالتها أثناء الاستقبال الرسمى لزيلينسكى.
 
وقالت فى مؤتمر صحفى: "منذ ذلك الحين، شربت ثلاثة أكواب من الماء على الأقل، وهو ما أحتاجه على ما يبدو، والآن أنا بصحة جيدة".
 
وستبلغ ميركل 65 سنة الشهر المقبل، ومن غير المعروف ما إذا كانت المستشارة الألمانية لديها أي مشاكل صحية.
 
 

ميركل

انجيلا ميركل

اهتزاز ميركل

اوكرانيا

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