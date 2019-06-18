سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 10:42 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

رادار المرور يضبط 1732 لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق الرابطة بين المحافظات

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 09:22 ص
رادار المرور يضبط 1732 لسيارات تسير بسرعات جنونية بالطرق الرابطة بين المحافظات رادار ارشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
يواصل رجال المرور ملاحقة السائقين الذين يسيرون بسرعات زائدة عن المعدلات المسموح بها خاصة بالقرب من مداخل ومخارج القاهرة الكبرى.
 
وضبطت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء عصام شادى مدير المرور، 1732 مخالفة خلال 24 ساعة التقطها الرادارات بالطرق السريعة.
 
وتشهد جميع الطرق كثافة فى الخدمات والحملات المرورية لرصد المخالفات بواسطة الرادار للحد من حوادث السير التى تتسبب فيها السرعات الجنونية وعدم التزام السائقين بالسرعات المقررة.
 
وأكد مصدر بـ"المرور" استمرار الحملات بشكل يومى بواسطة الرادار لرصد سائقى المركبات المخالفين للسرعات المقررة بالطرق، ويتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم.
 
 
 
 

 


حملات مرورية بالطرق

اجهزة الرادار

السرعات الجنونية

رصد المخالفات بالطرق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

تعرف على استعدادات الإسعاف لتأمين كأس الأمم الإفريقية × 8 معلومات

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

"معاك 100 ألف جنيه.. إعرف إزاى تستثمرهم" موضوع برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الأرصاد:طقس اليوم حار نهارا على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

معهد التغذية يكشف: 5 عادات غذائية صحية يجب اتباعها يوميا حفاظا على الصحة

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

تعرف على طريقة كتابة وتقديم الشكوى الإدارية للموظفين العموميين

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

السكة الحديد: توريد أول 4 ماكينات لاختبار القضبان قبل مسير القطارات نهاية العام

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

بعد إعلان التقدم به للبرلمان.. 6 نقاط عن مشروع قانون إحياء المجمع العلمى

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا

لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على 12 خطوة للتسجيل باختبارات القدرات إلكترونيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة