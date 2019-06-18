رئيس وفد المستثمرين السعوديين: تعديلات قانون الاستثمار ومشروعات البنية التحتية عظيمة

كتب هانى الحوتى

قال حمد بن على الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية، إن التعديلات التى أجرتها الحكومة المصرية على قانون الاستثمار، والقوانين المرتبطة به، بالإضافة إلى مشروعات البنية التحتية عظيمة، الأمر الذى يحفز المستثمرين ويخلق مناخ جيد لتشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات.

وأضاف الشويعر، خلال كلمته بعشاء عمل نظمته جمعية رجال الأعمال المصريين، مساء اليوم، الثلاثاء، بحضور محافظ الإسكندرية، أن وفد المستثمرين السعوديين زار على مدار اليومين الماضيين مشروع العاصمة الإدارية ومدينة العلمين الجديدة، وسررنا ما شاهدناه، ونتطلع على ضخ استثمارات خلال الفترة الماضية.

واستقبلت مساء السبت، جمعية رجال الأعمال المصريين، وفد اللجنة الوطنية العقارية، بمجلس الغرف السعودية برئاسة حمد بن على الشويعر، رئيس اللجنة الوطنية العقارية ضم الوفد اكثر من 40 مستثمرا، ومطورا عقاريا وكبري الشركات العقارية بالمملكة.

ونظمت الجمعية زيارة لوفد الشركات السعودية إلى مدينة العلمين الجديدة وتفقد مشروع مراسى، بالإضافة إلى لقاء الوفد بمحافظ الأسكندرية عبد العزيز قنصوة لحضور ندوة عن فرص الاستثمار بالمحافظة.