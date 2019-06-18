سوبر كورة
Ads
الثلاثاء، 18 يونيو 2019 08:01 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس وزراء العراق يؤكد منع أية قوة أجنبية بالعمل أو الحركة فى البلاد دون إذن

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 07:43 م
رئيس وزراء العراق يؤكد منع أية قوة أجنبية بالعمل أو الحركة فى البلاد دون إذن رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قرر رئيس الوزراء العراقى، القائد الأعلى للقوات المسلحة عادل عبد المهدى، منع أى قوة أجنبية بالعمل أو الحركة على الأراضى العراقية بدون إذن، واتفاق وسيطرة من الحكومة العراقية.

وقال رئيس وزراء العراق فى قراره - حصلت اليوم السابع على نسخة منه - الثلاثاء، إنه يحظر على أى دولة من الإقليم أو خارجه من التواجد على الأراضى العراقية وممارسة نشاطاتها ضد أى طرف آخر سواء كانت دولة مجاورة آخرى أو أى تواجد أجنبى داخل العراق أو خارجه بدون اتفاق مع الحكومة العراقية.

ومنع عبد المهدى عمل أية قوة مسلحة عراقية أو غير عراقية خارج إطار القوات المسلحة العراقية أو خارج إشراف القائد العام للقوات المسلحة العراقية. 

وقرر عبد المهدى منع أية قوة مسلحة تعمل في إطار القوات المسلحة العراقية، وتحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة من أن تكون لها حركة أو عمليات أو مخازن أو صناعات خارج معرفة وادارة وسيطرة القوات المسلحة العراقية وتحت أشراف القائد العام.

 


رئيس وزراء العراق

اخبار العراق

الحكومه العراقيه

الجيش العراقى

التشكيلات العراقيه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

موجز 6.. فتح التقدم إلكترونيا لرياض الأطفال والصف الأول الابتدائى الأزهرى

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الجمارك: رفع درجات الاستعداد بجميع المنافذ لاستقبال وفود كأس الأمم الأفريقية

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

الإفتاء: يحق للخاطب استرداد شبكته بعد فسخ الخطوبة حتى وإن كان الأمر من جانبه

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

التعليم تتيح استمارة التقدم لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا الكترونيا

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

هل يشعر الميت بزيارة أقاربه ويرد عليهم السلام؟ .. أستاذ شريعة: قضية غيبية والعلم بها لا ينفع والجهل بها لايضر .. عضو كبار العلماء: الميت يسمع كلام الحى .. والإفتاء: الميت يعرف من يسلم عليه ويرد السلام

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

الأجهزة الأمنية تنجح فى إعادة طفل مختطف إلى أسرته.. زغاريد وسجود شكر فى استقبال الرضيع بعد تحريره.. ووالد الطفل يشكر رجال الشرطة: بذلوا مجهودا كبيرا لعودة ابنى.. والمتهمة: خطفته من "القصر العينى" خوفا من الطلاق

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

موجز أخبار الساعة 1 ظهرا ..طقس الغد شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 39 درجة

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

شاهد فى دقيقة.. بيع أغلى قطعة شطرنج سعرها 17 مليون جنيه مصرى

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

اعتقال ميشيل بلاتينى للتحقيق فى عملية إسناد كأس العالم 2022 لقطر

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

فيديو معلوماتى..ينظم السكر فى الدم ويحد من الإصابة بالسرطان..اعرف فوائد البرغل

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة للسيارات أعلى محاور القاهرة والجيزة

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المالية تطلق نافذة إلكترونية لتلقى شكاوى "التحصيل الإلكترونى"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة