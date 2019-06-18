رئيس وزراء العراق يؤكد منع أية قوة أجنبية بالعمل أو الحركة فى البلاد دون إذن

كتب : أحمد جمعة

قرر رئيس الوزراء العراقى، القائد الأعلى للقوات المسلحة عادل عبد المهدى، منع أى قوة أجنبية بالعمل أو الحركة على الأراضى العراقية بدون إذن، واتفاق وسيطرة من الحكومة العراقية.

وقال رئيس وزراء العراق فى قراره - حصلت اليوم السابع على نسخة منه - الثلاثاء، إنه يحظر على أى دولة من الإقليم أو خارجه من التواجد على الأراضى العراقية وممارسة نشاطاتها ضد أى طرف آخر سواء كانت دولة مجاورة آخرى أو أى تواجد أجنبى داخل العراق أو خارجه بدون اتفاق مع الحكومة العراقية.

ومنع عبد المهدى عمل أية قوة مسلحة عراقية أو غير عراقية خارج إطار القوات المسلحة العراقية أو خارج إشراف القائد العام للقوات المسلحة العراقية.

وقرر عبد المهدى منع أية قوة مسلحة تعمل في إطار القوات المسلحة العراقية، وتحت أمرة القائد العام للقوات المسلحة من أن تكون لها حركة أو عمليات أو مخازن أو صناعات خارج معرفة وادارة وسيطرة القوات المسلحة العراقية وتحت أشراف القائد العام.