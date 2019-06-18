رئيس ميتالكو لـ"اليوم السابع": كلام تصفية الشركة مجرد شائعات

كتب عبد الحليم سالم

كشف الدكتور وائل يوسف، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للإنشاءات المعدنية ميتالكو، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، إنه تم الانتهاء من إصلاح وتحديث ماكينة "سى إن سى"، وخلال الأسبوع المقبل، سيتم إصلاح الماكينة الأخرى، مما يزيد من كفاءة العمل ومعدلات الإنتاجية ، لافتا إلى أن ماكينات سى ان سى ذات قدرات عالية فى تشكيل وتقطيع المعادن بشكل دقيق للغاية، وعبر نظام رقمى آلى، وبالتالى يمكنها تحديد مقاييس الزوايا الخاصة بإنشاء أبراج الكهرباء وغيرها من القطع التى تدخل فى الصناعة بدون تدخل يدوى وبدون تلوث للبيئة أيضا وهى بمثابة عصب المصانع .

وأضاف يوسف لـ" اليوم السابع"، أن المكتب الاستشارى الذي يقيم الشركة أكد إمكانية تطويرها، وهذا أمر يؤكد استمرار الشركة، وعدم تصفيتها كما يشاع، لأفتا إلى أن الشركة فى تحسن مستمر، بفضل الدعم الكبير المقدم من الدكتور مدحت نافع، رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية.

وكانت الشركة القابضة للصناعات المعدنية مولت عمليات تحديث وتطوير شركة ميتالكو بنحو 100 مليون جنيه.