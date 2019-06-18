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رئيس جهاز العلمين يعرض مخطط المدينة على وفد من 40 مستثمرا سعوديا

الثلاثاء، 18 يونيو 2019 01:07 م
رئيس جهاز العلمين يعرض مخطط المدينة على وفد من 40 مستثمرا سعوديا مدينة العلمين الجديدة
كتب هانى الحوتى

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عرض أسامة عبد الغنى رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، فيديو لمخطط مدينة العلمين، ظهر اليوم الثلاثاء، على وفد اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية برئاسة حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية ضم الوفد أكثر من 40 مستثمرا ومطورا عقاريا وكبري الشركات العقارية بالمملكة.

كما وزعت إدارة جهاز المدينة، مخطط المشروع، والفرص الاستثمارية المتاحة على المستثمرين السعوديين، وذلك خلال زيارتهم مدينة العلمين اليوم الثلاثاء.

واستقبلت يوم السبت، جمعية رجال الأعمال المصريين وفد اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية برئاسة حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية ضم الوفد أكثر من 40 مستثمرا ومطورا  عقاريا وكبري الشركات العقارية بالمملكة.

 وتنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، زيارة لوفد الشركات السعودية إلى مدينة العلمين الجديدة وتفقد مشروع مراسى، بالاضافة إلى لقاء الوفد بمحافظ الأسكندرية عبد العزيز قنصوة لحضور ندوة عن فرص الاستثمار بالمحافظة.


اخبار الاقتصاد

مدينة العلمين

مستثمرين سعوديين

جمعية رجال الأعمال

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