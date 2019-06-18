رئيس جهاز العلمين: مقر رئاسة ومجلس الوزراء جاهز لإدارة مصر خلال هذا الصيف

كتب هانى الحوتى

استعرض أسامة عبد الغنى رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، مخطط المدينة على وفد مستثمرين سعوديين، قائلا إن مشروع مدينة العلمين يقع على مساحة 48 ألف فدان، وسيتم زيادة المساحة إلى 150 ألف فدان بعد ضم مدينة العلمين القائمة، بما يقارب من مساحة العاصمة الإدارية الجديدة، وهى بالفعل عاصمة مصر الشمالية، ويقسم المشروع إلى 3 مراحل؛ المرحلة الأولى منها على مساحة 24 ألف فدان بإجمالى استثمارات 240 مليار جنيه، تم إنفاق 22 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى، وسيتم إنفاق 70 مليار جنيه خلال العام المالى المقبل، وقد تم البدء فى المشروع بعد عملية تطهير للمدينة من الألغام وتهيئة التربة الصعبة، واستغرق ذلك 10 شهور.

وأضاف عبد الغنى، خلال زيارة وفد من 40 مستثمرا سعوديا لمدينة العلمين الجديدة، ظهر اليوم الثلاثاء، أن المرحلة الأولى تضم القطاع السكنى ويشمل نماذج إسكان متوسط من خلال بناء 128 عمارة بمشروع سكن مصر تضم 4069 وحدة سكنية سيتم تسليمها نهاية العام، وإسكان متميز من خلال مشروع الإسكان المتميز وتم طرح 2000 وحدة سكنية على مساحة تتراوح بين 90-100 متر، وتم تسليمها للفائزين بعد طرحها للحجز، وهناك إسكان فوق الفاخر من خلال مجموعة من الأبراج وصلت إلى 15 برجا، وصل التنفيذ بها إلى دور 23 ويتم خلال البناء بدء أعمال التشطيب بتكلفة استثمارية 36 مليار جنيه وتضم 4500 وحدة، وهناك أيضا منطقة للفيلات وعمارات على مساحة 609 فدان.

وتابع أن المرحلة الأولى تضم قطاع تعليمى من خلال إنشاء 3 جامعات مملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتديرها جهات خاصة، وهم الأولى الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا على مساحة 62 فدانا وتضم 18 كلية، وتستقبل 4 كليات هندسة بداية من العام الدراسى المقبل، الثانية الجامعة الأهلية للعلوم والتكنولوجيا على مساحة 132 فدانا وتستقبل 5 كليات بداية من العام الدراسى المقبل، والثالثة جامعة لوزن السويسرية على مساحة 40 فدانا.

وذكر أن المرحلة الأولى تضم أيضا المدينة القديمة على مساحة 290 فدانا، وتضم أوبرا ومسرح رومانى وكنيسة وجامع ومجموعة متاحف، بإجمالى استثمارات عامة 7 مليارات جنيه، وبلغت نسبة التنفيذ 40%، وسيتم الانتهاء منها نهاية شهر يونيو من العام المقبل، كما تضم منطقة صناعية على مساحة 4 آلاف فدان، تم طرح نصفها لمطورين صناعيين، وتم تزويدها بمحطة كهرباء بطاقة 500 فولت.

واستطرد أنه تم بناء مقر للرئاسة ومقر لمجلس الوزراء، وجاهز لإدارة مصر خلال هذا الصيف.

أما بالنسبة للبنية التحتية لمدينة العلمين الجديدة، قال عبد الغنى، إنه تم الانتهاء من نسبة 60% منها، إذ تم الانتهاء من المرحلة الأولى لمحطة تحلية مياه بطاقة إنتاجية 150 ألف متر مكعب تكفى لخدمة 700 ألف نسمة متوقع تسكينها فى المرحلة الأولى، وسيتم البدء فى المرحلة الثانية بطاقة إنتاجية مماثلة خلال العام المالى المقبل.

وبالنسبة لشبكة الطرق، سيتم تحويل الطريق الساحلى الحالى إلى طريق داخلى بسرعة قصوى 60 كيلو متر\ ساعة، وجارى إنشاء طريق ساحلى جديد يضم 10 حارات، لربطها بمدينة برج العرب، وطريق سريع لربطها مع وادى النظرون، وآخر من محور روض الفرج العلمين، كما جارى إنشاء قطار سريع لربطه بالعلمين، بالإضافة إلى مطارى برج العرب والمعلمين، و3 موانئ وهم ميناء الحمراء والذى سيتك ربطه بمنطقة لوجستية وميناء جاف برى، والثالث ميناء يخوت.

واستقبلت يوم السبت، جمعية رجال الأعمال المصريين وفد اللجنة الوطنية العقارية بمجلس الغرف السعودية برئاسة حمد بن علي الشويعر رئيس اللجنة الوطنية العقارية ضم الوفد اكثر من 40 مستثمر ومطور عقاري وكبري الشركات العقارية بالمملكة.

وتنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، زيارة لوفد الشركات السعودية إلى مدينة العلمين الجديدة وتفقد مشروع مراسى، بالاضافة إلى لقاء الوفد بمحافظ الاسكندرية عبد العزيز قنصوة لحضور ندوة عن فرص الاستثمار بالمحافظة.